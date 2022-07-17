Дженнифер Лопес вышла замуж за Бена Аффлека, – TMZ

Пара поженилась тайно, памятуя о том, что 17 лет именно публичность и навязчивое внимание прессы помешали им быть вместе.

51-летняя американская актриса и певица Дженифер Лопес вышла замуж за своего возлюбленного, оскароносного актера и режиссера Бена Аффлека, сообщает таблоид TMZ со ссылкой на свою инсайдерскую информацию и полученные документы.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

По информации журналистов, 16 июля пара получила свидетельство о браке в округе Кларк, штат Невада, связав свои судьбы на тайной церемонии в Лас-Вегасе. В свидетельстве указаны настоящие и полные имена звезд: Бенджамин Геза Аффлек и Дженнифер Линн Лопес. Факт бракосочетания таблоиду подтвердил и источник из близкого окружения пары.

Сами молодожены эту информацию пока никак не комментируют.

Впервые Бен и Дженнифер обручились в конце 2002 года, но практически накануне свадьбы они расстались, причем певица очень тяжело переживала разрыв. Главной причиной стало излишнее внимание прессы к Беннифер.

"Мы чувствовали, что этот счастливый и священный день может быть испорчен для нас, наших семей и друзей", – говорили звезды.

На протяжении следующих 17 лет они оба успели создать семьи с другими людьми, стать родителями и развестись. Бен был женат на Дженнифер Гарнер, родившей ему троих детей, а Лопес подарила близнецов мужу Марку Энтони, с которым тоже потом рассталась. затем у нее были четырехлетние отношения с бейсболистом Алексом Родоригесом. Пара даже обручилась, но затем Джей Ло бросила жениха, узнав о его интрижке со звездой реалити шоу. Несмотря на то, что "разлучница" опровергла все слухи, пару это не спасло.

В одиночестве Дженнифер не страдала долго и уже в мае улетела на отдых с Аффлеком на горнолыжный курорт в Монтану. Их воссоединение стало самым громким событием в шоу-бизнесовой тусовке 2021 года. Свои отношения пара подтвердила летом на день рождения певицы. Тогда Бен устроил ей незабываемую прогулку на роскошной яхте, которая, по слухам, принадлежит Ринату Ахметову.

Свой 52-й день рождения 24 июня Лопес встретит в статусе законной жены. На данный момент знаменитости пока никак не прокомментировали информацию СМИ.