Дженніфер Лопес вийшла заміж за Бена Аффлека, – TMZ

Пара одружилася таємно, пам'ятаючи про те, що 17 років саме публічність та нав'язлива увага преси завадили їм бути разом.

51-річна американська актриса та співачка Дженіфер Лопес вийшла заміж за свого коханого, оскароносного актора та режисера Бена Аффлека, повідомляє таблоїд TMZ з посиланням на свою інсайдерську інформацію та отримані документи.

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За інформацією журналістів, 16 липня пара отримала свідоцтво про шлюб в окрузі Кларк, штат Невада, пов'язавши свої долі на таємній церемонії у Лас-Вегасі. У свідоцтві вказані справжні та повні імена зірок: Бенджамін Геза Аффлек та Дженніфер Лінн Лопес. Факт одруження таблоїду підтвердив і джерело близького оточення пари.

Самі наречені цю інформацію поки що ніяк не коментують.

Вперше Бен і Дженніфер побралися наприкінці 2002 року, але практично напередодні весілля вони розлучилися, причому співачка дуже тяжко переживала розрив. Головною причиною стала надмірна увага преси до Бенніфер.

"Ми відчували, що цей щасливий та священний день може бути зіпсований для нас, наших сімей та друзів", — говорили зірки.

Протягом наступних 17 років вони обидва встигли створити сім'ї з іншими людьми, стати батьками та розлучитися. Бен був одружений з Дженніфер Гарнер, яка народила йому трьох дітей, а Лопес подарувала близнюків чоловікові Марку Ентоні, з яким теж потім розлучилася. потім вона мала чотирирічні стосунки з бейсболістом Алексом Родорігесом. Пара навіть заручилася, але потім Джей Ло покинула нареченого, дізнавшись про його інтрижку із зіркою реаліті шоу. Незважаючи на те, що "розлучниця" спростувала всі чутки, пару це не врятувало.

На самоті Дженніфер не страждала довго і вже у травні відлетіла на відпочинок з Аффлеком на гірськолижний курорт у Монтану. Їхнє возз'єднання стало найгучнішою подією у шоу-бізнесовій тусовці 2021 року. Свої стосунки пара підтвердила влітку на день народження співачки. Тоді Бен влаштував їй незабутню прогулянку на розкішній яхті, яка, за чутками, належить Рінату Ахметову.

Свій 52-й день народження 24 червня Лопес зустріне у статусі законної дружини. Наразі знаменитості поки що ніяк не прокоментували інформацію ЗМІ.