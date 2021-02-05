Зірка реаліті-шоу спровокувала чутки про зраду Алекса Родрігеса Дженніфер Лопес

Улюблений акторки та співачки Дженніфер Лопес раніше вже був на слуху через романи на стороні. Це згубило і його шлюб із матір'ю двох його доньок.

45-річний колишній професійний бейсболіст, наречений поп-діви Дженніфер Лопес опинився в епіцентрі скандалу: чоловіка запідозрили в тому, що він змінює нареченій із зіркою реаліті-шоу "Південне чарівність", 30-річної Медісон ЛеКрой, передає The Daily Mail.

Про можливий зв'язок ЛеКрой та Родрігеса проговорилася колега Медісон по шоу Денні Беірд. За її словами, приятелька говорила їй, що нібито спілкується з бейсболістом у FaceTiming. Однак подробиць вона не уточнювала, як і не називала імен.

Чутки про те, що цим таємним спортсменом може бути ніхто інший як наречений Лопес, ЛеКрой підігріла в тізері нового епізоду шоу. Один з його учасників звинуватив її в зраді тодішньому хлопцеві Медісон Остіну Кроллу. Він стверджував, що вона літала в Майямі, щоб переспати з "колишнім гравцем Головної ліги бейсболу", який "був одружений та дуже знаменитий".

[ + – ] Медісон ЛеКрой Фото: Twitter/Savage X Fenty by Rihanna

Сама ЛеКрой всі звинувачення на свою адресу спростовує. Вона навіть запропонувала перевірити її на детекторі брехні, де вона готова довести, що у неї не було інтимному зв'язку з Родрігесом.

"Він зв'язався зі мною. І так, ми листувалися в особистих повідомленнях, але це все. Я ніколи не бачила його, не торкалася нього", — заявила вона, а в коментарі виданню Page Six зізналася, що дійсно мала на увазі Алекса, проте ніколи з ним особисто не зустрічалася, а їхнє спілкування в соцмережі було "безневинним". Вона додала, що листування було рік тому, але інформація про неї спливла тільки зараз. Чутки поширилися серед її найближчого оточення, тому що вона "розповіла не тій людині" про те, з ким контактувала.

Журналісти видання звернулися до Родрігеса та Лопес із проханням прокоментувати ситуацію, однак пара поки що зберігає могильне мовчання. А ось джерела, знайомі із ситуацією, розповіли журналістам, що Алекс ніколи не зраджував Дженніфер із Медісон.

Раніше преса неодноразово писала про те, що Родрігес — не без гріха. Так, за інформацією Star Hit, його шестирічний шлюб із Синтією Скертіс, яка народила йому двох дітей, розпався через постійні зради чоловіка. Він не просто змінював, а й відкрито з'являвся з іншими жінками на публіці, а також хвалився своїми сексуальними подвигами. Спортсмен навіть пригрозив дружині виплачувати аліменти на дочок, якщо вона не перестане говорити про нього неприємні речі.

У березні 2019 року екс-бейсболіст Хосе Кансеко повідомив у Twitter, що Родрігес нібито зраджує Джей Ло з його екс-дружиною.

"Спостерігаючи за World of Dance, спостерігаючи за тим, як Джей Ло пише Алексу Родрігесу, навряд чи вона знає, що він зраджує їй з моєю колишньою дружиною Джесікою. Бідна дівчинка, вона й гадки не має, хто він насправді", — йдеться в публікації.

Фото: Twitter/Jose Canseco

Нагадаємо, Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес досі не змогли одружитися. Через коронавірус закохані вже двічі переносили весілля. Але тепер співачка вже подумує взагалі не виходити заміж за Родрігеса. За її словами, вона вже була одружена та він був одружений, і навряд чи їх шлюб стане для них чимось новим.

У свої 51 рік вона як і раніше залишається успішною та бажаною жінкою. Папараці, які підловити Джей Ло відпочинку на екзотичних островах, показали, що вона до цих пір виглядає приголомшливо.