Дженнифер Лопес уже дважды переносила свадьбу с Алексом Родригесом

Пышной церемонии мешает ситуация с коронавирусом

Певица и актриса Дженнифер Лопес и ее жених Алекс Родригес официально обручились в марте 2019 года. Сначала влюбленные не торопились со свадьбой из-за большого концертного тура певицы, приуроченного к ее 50-летию. Позже знаменитость решила, что пришло время готовиться к свадебным торжествам, но праздник довелось отложить, сначала на конец лета 2020 года, а потом — на неопределенный срок. Все по причине эпидемии коронавируса, которая объявлена во всем мире.

"В недавней беседе с Access Hollywood 51-летняя Лопес рассказала, что думает о переносе свадьбы с 45-летним Родригесом, и объяснила, почему они с возлюбленным не планируют спешно устраивать скромную праздничную церемонию. — рассказала знаменитость.

Также, Дженнифер Лопес сказала, что свадьба не является для них с Алексом самой целью. Сейчас они просто радуются совместными моментами и временем, которое проводят вместе со своими детьми.

"Я чувствую, что большая и шумная свадьба сейчас не является для нас приоритетом. Мы просто живем и наслаждаемся друг другом", — поделилась Лопес.

Правда, в 2018-м году Дженнифер утверждала, что для нее очень важна свадьбы с возлюбленным.

"Брак важен для нас обоих. Мы с Алексом родом из традиционных латиноамериканских семей, поэтому оба поскорее хотим официально стать мужем и женой. Каждому человеку нужен тот, с кем он вместе состарится. Какой бы интересной ни была ваша работа, сколько бы вы ни зарабатывали, в итоге это не имеет никакого значения. Главное — семья", — говорила Лопес несколько лет назад.