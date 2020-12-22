Дженнифер Лопес подумывает не выходить замуж

Певица призналась, что очень разочарована из-за переносов свадьбы

Как и другие звездные пары, которые планировали свадебные торжества в 2020 году, певица и актриса Дженнифер Лопес и ее 45-летний бойфренд Алекс Родригес до сих пор не смогли пожениться. Из-за коронавируса влюбленные уже дважды переносили свадьбу. Но теперь певица уже подумывает вообще не выходить замуж за Родригеса. Об этом знаменитость сообщила вчера на вечернем шоу Энди Коуэна на радио SiriusXM. Дженнифер Лопес привела в качестве образца 69-летнего Курта Рассела и 75-летнюю Голди Хоун, которые вместе уже 37 лет, но при этом официально не женаты. Об этом пишет издание eonline.

"Конечно, мы об этом много говорили. Я имею в виду, что в нашем возрасте мы уже оба были в браке. Мы говорили что-то вроде: мы поженимся или нет? Что это значит для нас?"— сказала она.

Лопес призналась, что расстроилась из-за того, что свадьба так и не состоялась, потому что у них все было спланировано, но уже в марте они поняли, что ее не будет.

"Италия — худшее место в мире. И мы собирались пожениться там. Я сказала: "Хорошо, мы должны все отменить". Потом мы пытались перенести все на несколько месяцев. Но я подумала, что время пока все еще не самое подходящее для этого, так что это было сплошным разочарованием. А потом я просто подумала, что всему свое время. Да и потом, когда ты смотришь на Курта и Голди, то думаешь: а обязательно ли все это, стоит ли вообще? Это просто дало нам время поставить все на паузу и подумать об этом",— поделилась эмоциями Дженнифер Лопес.