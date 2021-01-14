Папарацци показали фигуру Дженнифер Лопес без фильтров и фотошопа (фото)
Несмотря на свой возраст, певица не стесняется появляться в откровенных купальниках и демонстрировать фигуру.
51-летняя американская певица и актриса вернулась с отдыха на тропических островах Теркс и Кайкос, где проводила время со своим возлюбленным Алексом Родригесом и другими членами семьи, однако фото ее отпуска, сделанные охотниками за знаменитостями, до сих пор появляются в сети.
Так, telegram-канал Star News опубликовал снимки Джей Ло, которая в сдельном купальнике катается на SAP-борде, абсолютно не обращая внимания на папарацци. Она без стеснения демонстрирует фигуру, делает фото на смартфон и выглядит расслабленной и довольной.
На записи, которая появилась тут же, видно, как знаменитость управляется с доской, уверенно держа равновесие.
На других снимках артистка – в раздельном фиолетовом купальнике и панаме от Christian Dior. Там же можно увидеть и ее 45-летнего бойфренда.
В своем инстаграм Дженнифер также опубликовала несколько снимков с отдыха и видео, снятое на берегу Атлантического океана.
Набравшись сил после романтического отпуска, певица уже заинтриговала поклонников, опубликовав тизер нового клипа на песню InTheMorning, где предстала совершенно обнаженной.
По словам звезды, эти кадры полны символизма о мрачных односторонних отношениях и осознания того, что в отношениях можно изменить только себя, но не партнера.
"Вырастите свои собственные крылья и уходите от того, кто не ценит все, что вы можете предложить", – говорится в подписи.
Напомним, Дженнифер Лопес уже дважды переносила свадьбу с Алексом Родригесом. Пара обручилась в марте 2019 года. Сначала влюбленные не торопились из-за большого концертного тура певицы, приуроченного к ее 50-летию. Позже праздник довелось отложить сначала на конец лета 2020 года, а потом – на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса.