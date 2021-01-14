Папарацци показали фигуру Дженнифер Лопес без фильтров и фотошопа (фото)

Несмотря на свой возраст, певица не стесняется появляться в откровенных купальниках и демонстрировать фигуру.

51-летняя американская певица и актриса вернулась с отдыха на тропических островах Теркс и Кайкос, где проводила время со своим возлюбленным Алексом Родригесом и другими членами семьи, однако фото ее отпуска, сделанные охотниками за знаменитостями, до сих пор появляются в сети.

Так, telegram-канал Star News опубликовал снимки Джей Ло, которая в сдельном купальнике катается на SAP-борде, абсолютно не обращая внимания на папарацци. Она без стеснения демонстрирует фигуру, делает фото на смартфон и выглядит расслабленной и довольной.

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На записи, которая появилась тут же, видно, как знаменитость управляется с доской, уверенно держа равновесие.

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На других снимках артистка – в раздельном фиолетовом купальнике и панаме от Christian Dior. Там же можно увидеть и ее 45-летнего бойфренда.

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В своем инстаграм Дженнифер также опубликовала несколько снимков с отдыха и видео, снятое на берегу Атлантического океана.

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Набравшись сил после романтического отпуска, певица уже заинтриговала поклонников, опубликовав тизер нового клипа на песню InTheMorning, где предстала совершенно обнаженной.

По словам звезды, эти кадры полны символизма о мрачных односторонних отношениях и осознания того, что в отношениях можно изменить только себя, но не партнера.

"Вырастите свои собственные крылья и уходите от того, кто не ценит все, что вы можете предложить", – говорится в подписи.

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Напомним, Дженнифер Лопес уже дважды переносила свадьбу с Алексом Родригесом. Пара обручилась в марте 2019 года. Сначала влюбленные не торопились из-за большого концертного тура певицы, приуроченного к ее 50-летию. Позже праздник довелось отложить сначала на конец лета 2020 года, а потом – на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса.