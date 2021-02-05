Звезда реалити-шоу спровоцировала слухи об изменах Алекса Родригеса Дженнифер Лопес

Возлюбленный актрисы и певицы Дженнифер Лопес раньше уже был на слуху из-за романов на стороне. Это погубило и его брак с матерью двоих его дочерей.

45-летний бывший профессиональный бейсболист, жених поп-дивы Дженнифер Лопес оказался в эпицентре скандала: мужчину заподозрили в том, что он изменяет невесте со звездой реалити-шоу "Южное очарование", 30-летней Мэдисон ЛеКрой, передает The Daily Mail.

О возможной связи ЛеКрой и Родригеса проболталась коллега Мэдисон по шоу Дэнни Бэирд. По ее словам, приятельница говорила ей, что якобы общается с бейсболистом по FaceTiming. Однако подробностей она не уточняла, как и не называла имен.

Слухи о том, что этим тайным спортсменом может быть никто иной как жених Лопес, ЛеКрой подогрела в тизере нового эпизода шоу. Один из его участников обвинил ее в измене тогдашнему парню Мэдисон Остину Кроллу. Он утверждал, что она летала в Майями, чтобы переспать с "бывшим игроком Главной лиги бейсбола", который "был женат и очень знаменит".

[ + – ] Мэдисон ЛеКрой Фото: Twitter/Savage X Fenty by Rihanna

Сама ЛеКрой все обвинения в свой адрес опровергает. Она даже предложила проверить ее на детекторе лжи, где она готова доказать, что у нее не было интимной связи с Родригесом.

"Он связался со мной. И да, мы переписывались в личных сообщениях, но это все. Я никогда не видела его, не прикасалась к нему», – заявила она, а в комментарии изданию Page Six призналась, что действительно имела в виду Алекса, однако никогда с ним лично не встречалась, а их общение в соцсети было "невинным". Она добавила, что переписка была год назад, но информация о ней всплыла только сейчас. Слухи распространились среди ее ближайшего окружения, потому что она "рассказала не тому человеку" о том, с кем контактировала.

Журналисты издания обратились к Родригесу и Лопес с просьбой прокомментировать ситуацию, однако пара пока что хранит гробовое молчание. А вот источники, знакомые с ситуацией, рассказали журналистам, что Алекс никогда не изменял Дженнифер с Мэдисон.

Ранее пресс неоднократно писала о том, что Родригес – не без греха. Так, по информации Star Hit, его шестилетний брак с Синтией Скертис, которая родила ему двоих детей, распался из-за постоянных измен мужчины. Он не просто изменял, но и открыто появлялся с другими женщинами на публике, а также хвастался своими сексуальными подвигами. Спортсмен даже пригрозил жене выплачивать алименты на дочерей, если она не перестанет говорить о нем нелицеприятные вещи.

В марте 2019 года экс-бейсболист Хосе Кансеко сообщил в Twitter, что Родригес якобы изменяет Джей Ло с его экс-супругой.

"Наблюдая за World of Dance, наблюдая за тем, как Джей Ло пишет Алексу Родригесу, вряд ли она знает, что он изменяет ей с моей бывшей женой Джессикой. Бедная девочка, она понятия не имеет, кто он на самом деле", – говорится в публикации.

Фото: Twitter/Jose Canseco

Напомним, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес до сих пор не смогли пожениться. Из-за коронавируса влюбленные уже дважды переносили свадьбу. Но теперь певица уже подумывает вообще не выходить замуж за Родригеса. По ее словам, она уже была замужем, а он был женат, и вряд ли их брак станет для них чем-то новым.

В свои 51 год она по-прежнему остается успешной и желанной женщиной. Папарацци, подловившие Джей Ло на отдыхе на экзотических островах, показали, что она до сих пор выглядит потрясающе.