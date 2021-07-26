Джей Ло і Бен Аффлек відсвяткували день народження співачки на яхті Ріната Ахметова, — Daily Mail

Щоб доставити кохану на яхту вартістю $130 млн, що курсує по Середземному морю, Бен Аффлек орендував приватний джет за $200 тисяч.

Дженніфер Лопес відсвяткувала свій 52-й день народження ще в суботу, 24 липня, проте в мережі не припиняють обговорювати артистку досі. І причина — не тільки в тому, що знаменитість офіційно підтвердила воззʼєднання з Беном Аффлеком, опублікувавши фото поцілунку.

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Зʼявилися й інші подробиці урочистості. Так, західні ЗМІ повідомляють про те, що свій день народження зірка провела разом з Аффлеком на величезній 85-метровій розкішній яхті Valerie вартістю 110 млн євро ($130 млн) біля узбережжя міста Сен-Тропе на Французькій Ривʼєрі.

Згідно з інформацією Daily Mail, Бен доставив Джей Ло в Сен-Тропе приватним літаком Bombardier Global 7500, що коштувала йому $200 тисяч. Провівши 11 годин у повітрі, закохані прилетіли на південь Франції якраз до обіду.

За парою відразу ж почали полювання папараці, які відобразили, як знаменитості цілувалися та обіймалися на палубі.

Власне Дженніфер теж вирішила не бути соромʼязливою і поділилася відео, на якому демонструє ідеальну фігуру в бікіні. Крім купальника, на ній довгий пляжний халат і капелюх.

Що стосується яхти, то вона може розмістити 14 гостей в семи каютах, що обслуговуються екіпажем із 27 осіб. Спущене на воду в 2011 році судно має кілька палуб, всі обслуговуються ліфтом, велику терасу із 6-метровим басейном і джакузі, їдальню з високим столом, барбекю і бар.

Основна палуба і вітальня призначені для розміщення і зосереджені навколо піаніно з унікальною конструкцією. У носовій частині достатньо місця для приземлення гелікоптера. На верхніх палубах знаходиться хол, кінотеатр разом із декількома каютами. Одна спальня має панорамний вид разом із приватною терасою і джакузі. Інші каюти підходять для гостей, враховуючи дітей, в той час як апартаменти власника зʼєднані приватними сходами.

[ + – ] яхта Фото: iyc.ru

Човен пройшов повний ремонт у 2019 році і тепер виставлений на продаж і для оренди через Dynamiq Brokerage.

Таблоїд стверджує, що наразі яхта належить українському мільярдерові Рінату Ахметову, який є 327-ю найбагатшою людиною в світі з власним капіталом у 7,6 млрд доларів. Зазначимо, що в інших джерелах подібної інформації немає. Згідно з даними ресурсу "Яхтотека", зареєстрованим власником судна вказана компанія Delima Services Ltd (Віргінські Острови).

Нагадаємо, Дженніфер Лопес припинила приховувати свій роман з Аффлеком, про який заговорили ще в травні, коли пара разом вирушила в Монтану на гірськолижний курорт.