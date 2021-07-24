Возз'єднання Дженніфер Лопес і Бена Аффлека: співачка опублікувала фото поцілунку

Сенсаційне зізнання співачка зробила у свій день народження. Артистці 24 липня виповнилося 52 роки.

24 липня американська співачка і актриса Дженніфер Лопес відзначила своє 52-річчя і нарешті відкрито заявила про те, що все давно підозрювали. На своїй сторінці в Facebook знаменитість опублікувала фото, яке прибрало всі питання про те, наскільки все серйозно у них з Беном Аффлеком. Аналогічний пост з'явився і в Instagram зірки.

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Дженніфер поділилася знімками з відпочинку на яхті, на яких позувала в бікіні, капелюсі і довгому пляжному халаті, демонструючи підтягнуте натреноване тіло, а останній кадр з цієї серії виявився по-справжньому вибуховим. На ньому вона цілується з Беном, який ніжно обіймає її за плечі.

Фотографія приголомшила шанувальників артистки, і буквально в перші 25 хвилин тільки на Facebook публікація зібрала понад 100 тисяч лайків, а в Instagram ця цифра перевалила за мільйон і продовжує стрімко зростати.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек розлучилися 17 років тому, розірвавши заручини в 2004 році. Співачка важко переживала це і неодноразово говорила, що такий крок був помилкою.

Вперше про відновлення роману пари заговорили після того, як у травні вони вирушили разом на гірськолижний курорт у Монтані, де у Бена є своє шале. Це відбулося незабаром після того, як Лопес розірвала заручини з Алексом Родрігесом. Знаменитий бейсболіст, за чутками, закрутив інтрижку із зіркою реаліті-шоу.

Пізніше папараці неодноразово "ловили" їх разом, і з нові фотографії все більше переконували шанувальників, що пара, охрещена журналістами "Бенніфер", відродилася. Остання публікація зірки поклала край усім домислам.