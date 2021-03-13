Дженнифер Лопес рассталась со своим бойфрендом после четырех лет отношений

Что стало причиной разрыва пары, на данный момент неизвестно.

51-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес рассталась со своим 45-летним бойфрендом Алексом Родригесом после четырех лет отношений, передает таблоид Page Six.

Это произошло после того, как пара дважды откладывала свою свадьбу, а последней каплей, предполагают журналисты, стали обвинения Родригеса в интрижке с участницей реалити-шоу "Южное очарование" Мэдисон Лекрой.

Ни Дженнифер, ни Алекс свое расставание пока никак не прокомментировали. Однако в пятницу, 12 марта, спортсмен опубликовал снимок на яхте с подписью: "Не обращай на меня внимания, просто плыву на парусах… Какие у тебя планы на выходные?". На фото он стоит один и смотрит в телефон.

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В свою очередь певица поделилась серией старых клипов, на которых она смеетс в различных выступлениях на телевидении.

"Найдите хороший повод, чтобы посмеяться сегодня … Послать всем любовь", – подписала она видео.

По информации таблоида, Лопес находится на съемках фильма в Карибском море, а Лопес отправился в Майами для подготовки к бейсбольному сезону.

Пара встречалась около четырех лет, а в 2019 году даже объявила о своей помолвке. Однако из-за пандемии коронавируса торжество переносили два раза, а затем Дженнифер и вовсе сообщила, что не горит желанием выходить замуж.

Во время скандала, который разгорелся из-за информации о похождениях спортсмена, Лопес и Родигес держались единым фронтом. Не показывая разлада. Они даже отправились вместе на ужин в Майами и посетили Суперкубок, где Джей Ло годом ранее выступала перерыве между таймами.

В недавнем интервью артистка рассказала, что они с Родригесом посещали терапевта во время карантина.

"Я думаю, что это действительно помогло нам в наших отношениях", – говорила она. Но, видимо, этого оказалось недостаточно, чтобы в конце концов удержать их вместе.

У Дженнифер Лопес есть 12-летние близнецы от бывшего мужа Марка Энтони, а Родригес является отцом двух дочерей, которых ему родила Синтия Скуртис.

Несмотря на то, что артистка и спортсмен не были женаты, они вместе скупали недвижимость и вели бизнес.

Напомним, недавно певица появилась на обложке Allure с короткой стрижкой. Ранее Дженнифер Лопес стала объектом активных обсуждений, когда ее на отдыхе на побережье Атлантического океана "поймали" папарацци. Они сфотографировали знаменитость в купальниках и показали снимки ее фигуры без всякой обработки. Оказалось, что певица не особо и нуждается в редактировании снимков, поскольку для своего возраста выглядит очень достойно.