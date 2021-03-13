Дженнифер Лопес рассталась со своим бойфрендом после четырех лет отношений

Что стало причиной разрыва пары, на данный момент неизвестно.

51-річна американська співачка та актриса Дженніфер Лопес розлучилася зі своїм 45-річним бойфрендом Алексом Родрігесом після чотирьох років стосунків, передає таблоїд Page Six.

Це трапилося після того, як пара двічі відкладала своє весілля, а останньою краплею, припускають журналісти, стали звинувачення Родрігеса в інтрижці з учасницею реаліті-шоу "Південна чарівність" Медісон Лекрой.

Ні Дженніфер, ні Алекс свій розрив поки що ніяк не прокоментували. Однак у п'ятницю, 12 березня, спортсмен опублікував знімок на яхті з підписом: "Не звертай на мене уваги, просто пливу на вітрилах... Які у тебе плани на вихідні?". На фото він стоїть один і дивиться в телефон.

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Натомість співачка поділилася серією старих кліпів, на яких вона сміється в різних виступах на телебаченні.

"Знайдіть хороший привід, щоб посміятися сьогодні ... Послаю всім любов", — підписала вона відео.

За інформацією таблоїду, Лопес перебуває на зйомках фільму в Карибському морі, а Родрігес вирушив у Майамі для підготовки до бейсбольного сезону.

Пара зустрічалася близько чотирьох років, а в 2019 році навіть оголосила про свої заручини. Однак через пандемію коронавірусу урочистості переносили двічі, а потім Дженніфер і зовсім повідомила, що не горить бажанням виходити заміж.

Під час скандалу, який розгорівся через інформацію про пригоди спортсмена, Лопес і Родігес трималися єдиним фронтом, не показуючи розладу. Вони навіть вирушили разом на вечерю в Майамі і відвідали Суперкубок, де Джей Ло роком раніше виступала у перерві між таймами.

У недавньому інтерв'ю артистка розповіла, що вони з Родрігесом відвідували терапевта під час карантину.

"Я думаю, що це дійсно допомогло нам у нашихстосунках", — говорила вона. Але, мабуть, цього виявилося недостатньо, щоб врешті-решт утримати їх разом.

У Дженніфер Лопес є 12-річні близнюки від колишнього чоловіка Марка Ентоні, а Родрігес є батьком двох дочок, яких йому народила Синтія Скуртіс.

Незважаючи на те, що артистка і спортсмен не були одружені, вони разом скуповували нерухомість і вели бізнес.

Нагадаємо, нещодавно співачка з'явилася на обкладинці Allure з короткою стрижкою. Раніше Дженніфер Лопес стала об'єктом активних обговорень, коли її на відпочинку на узбережжі Атлантичного океану "зловили" папарацці. Вони сфотографували знаменитість в купальниках і показали знімки її фігури без будь-якої обробки. Виявилося, що співачка не особливо і потребує редагування знімків, оскільки для свого віку виглядає дуже гідно.