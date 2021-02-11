Дженнифер Лопес появилась на обложке Allure с короткой стрижкой (фото)

От длинных волос звезды не осталось и следа.

51-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес украсила обложку мартовского выпуска журнала Allure, а фотографиями со съемок поделилась на своей странице в Instagram.

На снимках знаменитость выглядит не просто безупречно, но и необычно. Вместо длинных волос у Джей Ло – короткая стрижка пикси.

Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Визажист сделал артистке макияж в пудровых тонах, а образ дополнили массивные серьги бренда House of Emmanuele с крупными камнями.

С Дженнифер работала берлинский фэшн-фотограф Дэниелла Миденж, в послужном списке которой сотрудничество с такими известными изданиями как Elle, Grazia, GQ, Marie Claire и другие.

Фото обложки собрало на странице Дженнифер 660 тысяч лайков и почти 6 тысяч комментариев, в которых поклонники артистки выражали свой восторг.

Ранее Дженнифер Лопес стала объектом активных обсуждений, когда ее на отдыхе на побережье Атлантического океана "поймали" папарацци. Они сфотографировали знаменитость в купальниках и показали снимки ее фигуры без всякой обработки. Оказалось, что певица не особо и нуждается в редактировании снимков, поскольку для своего возраста выглядит очень достойно.

А вот в личной жизни звезды, похоже, назревают проблемы. Западные таблоиды сообщили о том, что бойфренд звезды Алекс Родригес крутил роман со звездой реалити-шоу.