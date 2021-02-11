UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни

Дженнифер Лопес появилась на обложке Allure с короткой стрижкой (фото)

159
Дженнифер Лопес, фотосессия, фото, короткая стрижка, новый имидж
Фото: Instagram/Jennifer Lopez

От длинных волос звезды не осталось и следа.

51-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес украсила обложку мартовского выпуска журнала Allure, а фотографиями со съемок поделилась на своей странице в Instagram.

На снимках знаменитость выглядит не просто безупречно, но и необычно. Вместо длинных волос у Джей Ло – короткая стрижка пикси.

Дженнифер Лопес, обложка, фото, глянцевый журнал
Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Визажист сделал артистке макияж в пудровых тонах, а образ дополнили массивные серьги бренда House of Emmanuele с крупными камнями.

С Дженнифер работала берлинский фэшн-фотограф Дэниелла Миденж, в послужном списке которой сотрудничество с такими известными изданиями как Elle, Grazia, GQ, Marie Claire и другие.

Дженнифер Лопес, журнал, Allure, фото
Дженнифер Лопес, журнал, Allure, фото
Дженнифер Лопес, журнал, Allure, фото
Дженнифер Лопес, журнал, Allure, фото
Дженнифер Лопес, журнал, Allure, фото
Дженнифер Лопес, журнал, Allure, фото

Фото обложки собрало на странице Дженнифер 660 тысяч лайков и почти 6 тысяч комментариев, в которых поклонники артистки выражали свой восторг.

Ранее Дженнифер Лопес стала объектом активных обсуждений, когда ее на отдыхе на побережье Атлантического океана "поймали" папарацци. Они сфотографировали знаменитость в купальниках и показали снимки ее фигуры без всякой обработки. Оказалось, что певица не особо и нуждается в редактировании снимков, поскольку для своего возраста выглядит очень достойно.

А вот в личной жизни звезды, похоже, назревают проблемы. Западные таблоиды сообщили о том, что бойфренд звезды Алекс Родригес крутил роман со звездой реалити-шоу.