Дженніфер Лопес з'явилася на обкладинці Allure із короткою стрижкою (фото)

Від довгого волосся зірки не залишилося і сліду.

51-річна американська акторка та співачка Дженніфер Лопес прикрасила обкладинку березневого випуску журналу Allure, а фотографіями зі зйомок поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На знімках зірка виглядає не просто бездоганно, але й незвичайно. Замість довгого волосся у Джей Ло — коротка стрижка Пікс.

Фото: Instagram/Jennifer Lopez

Візажист зробив артистці макіяж у пудрових тонах, а образ доповнили масивні сережки бренду House of Emmanuele із великими каменями.

Із Дженніфер працювала берлінська фешн-фотографка Деніелла Міденж, у послужному списку якої співпраця з такими відомими виданнями як Elle, Grazia, GQ, Marie Claire та інші.

Фото обкладинки зібрало на сторінці Дженніфер 660 тисяч лайків і майже 6 тисяч коментарів, в яких шанувальники артистки висловлювали своє захоплення.

Раніше Дженніфер Лопес стала об'єктом активних обговорень, коли її на відпочинку на узбережжі Атлантичного океану "зловили" папараці. Вони сфотографували зірку в купальниках і показали знімки її фігури без будь-якої обробки. Виявилося, що співачка не надто й потребує редагування знімків, оскільки для свого віку виглядає дуже гідно.

А ось в особистому житті зірки, схоже, назрівають проблеми. Західні таблоїди повідомили про те, що бойфренд зірки Алекс Родрігес крутив роман із зіркою реаліті-шоу.