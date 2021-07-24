Воссоединение Дженнифер Лопес и Бена Аффлека: певица опубликовала фото поцелуя

Сенсационное признание певица сделала в свой день рождения. Артистке 24 июля исполнилось 52 года.

24 июля американская певица и актриса Дженнифер Лопес отметила свое 52-летие и наконец открыто заявила о том, что все давно подозревали. На своей странице в Facebook знаменитость опубликовала фото, которое убрало все вопросы о том, насколько все серьезно у них с Беном Аффлеком. Аналогичный пост появился и в Instagram звезды.

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Дженнифер поделилась снимками с отдыха на яхте, на которых позировала в бикини, шляпе и длинном пляжном халате, демонстрируя подтянутое натренированное тело, а последний кадр из этой серии оказался по-настоящему взрывным. На нем она целуется с Беном, который нежно обнимает ее за плечи.

Фотография ошеломила поклонников артистки, и буквально в первые 25 минут только на Facebook публикация собрала более 100 тысяч лайков, а в Instagram эта цифра перевалила за миллион и продолжает стремительно расти.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек расстались 17 лет назад, разорвав помолвку в 2004 году. Певица тяжело переживала расставание и неоднократно говорила, что такой шаг был ошибкой.

Впервые о возобновлении романа пары заговорили после того, как в мае они отправились вместе на горнолыжный курорт в Монтане, где у Бена есть свое шале. Это произошло вскоре после того, как Лопес разорвала помолвку с Алексом Родригесом. Знаменитый бейсболист, по слухам, закрутил интрижку со звездой реалити-шоу.

Позже папарацци неоднократно "ловили" их вместе, и с новые фотографии все больше убеждали поклонников, что пара, окрещенная журналистами "Беннифер", возродилась. Последняя публикация звезды положила конец всем домыслам.