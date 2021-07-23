Первое совместное фото после возобновления романа: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на вечеринке

Пара вместе посетила прием в честь дня рождения актрисы Лиа Ремини и та опубликовала совместные снимки Бена и Джей Ло

51-летняя Дженнифер Лопес и 56-летний Бен Аффлек снова начали встречаться в начале этого года, изумив поклонников, ведь в то, что пара снова начнет встречаться, никто не верил. Однако это свершилось, но пока никто из них не публиковал совместных снимков в соцсетях. Ситуацию исправила их общая знакомая Лиа Ремини. Об этом пишет Eonline.

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Лиа, звезда сериалов "Полиция Нью-Йорка" и "Король Квинса", также известна, как бывший член церкви саентологии, а ныне ее ярый критик. С Джей Ло она познакомилась именно в этой церкви. Ведь, будучи замужем за певцом Марком Энтони, Лопес примкнула к саентологам. Впрочем, после развода она настаивала на том, что была и остается католичкой.

[ + – ] Джей Ло, Лиа Ремини и Бен Аффлек

Но в любом случае совместные снимки Лиа, Бена и Джен появились в Instagram явно неслучайно.

На одной из фотографий Лиа позирует с Дженнифер и Беном, который нежно обнимает свою подругу.

[ + – ] Совместное фото гостей вечеринки Лиа Ремини

Напомним, Лопес и Аффлек встречались с 2002 по 2004 год и даже были помолвлены. В Голливуде их пару прозвали Bennifer (слово Bennifer стало популярным термином, который вошел в многочисленные словари англоязычного сленга и в словари неологизмов). После Bennifer появились и другие комбинации имен различных знаменитостей.

[ + – ] Один из недавних снимков Бена Аффлека и Джей Ло

Однако пара внезапно разорвала помолвку и отменила свадьбу. Джей Ло вышла замуж за певца Марка Энтони, а Аффлек женился на актрисе Дженнифер Гарнер. Оба брака закончились разводами.

Джей Ло до недавнего времени встречалась с бейсболистом Алексом Родригесом, а Бен – с актрисой Аной де Армас. Однако, после расставания со своими партнерами, пара внезапно возобновила отношения.