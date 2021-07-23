Перше спільне фото після відновлення роману: Дженніфер Лопес і Бен Аффлек на вечірці

Пара разом відвідала прийом на честь дня народження акторки Ліа Реміні й та опублікувала спільні знімки Бена і Джей Ло

51-річна Дженніфер Лопес і 56-річний Бен Аффлек знову почали зустрічатися на початку цього року, здивувавши шанувальників, адже в те, що пара знову почне зустрічатися, ніхто не вірив. Однак це сталося, але поки ніхто з них не публікував спільних знімків у соцмережах. Ситуацію виправила їхня спільна знайома Ліа Реміні. Про це пише Eonline.

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Ліа, зірка серіалів "Поліція Нью-Йорка" і "Король Квінса", також відома, як колишня членкиня церкви саєнтології, а нині її затята критикиня. З Джей Ло вона познайомилася саме в цій церкві. Адже, будучи заміжньою зі співаком Марком Ентоні, Лопес долучилася до саєнтологів. Утім, після розлучення вона наполягала на тому, що була і залишається католичкою.

[ + – ] Джей Ло, Ліа Реміні та Бен Аффлек

Але в будь-якому випадку спільні знімки Ліа, Бена і Джен з'явилися в Instagram точно невипадково.

На одній з фотографій Ліа позує з Дженніфер і Беном, який ніжно обіймає свою подругу.

[ + – ] Спільне фото гостей вечірки Ліа Реміні

Нагадаємо, Лопес та Аффлек зустрічалися з 2002 по 2004 рік і навіть були заручені. У Голлівуді їхню пару прозвали Bennifer (слово Bennifer стало популярним терміном, який увійшов у численні словники англомовного сленгу й у словники неологізмів). Після Bennifer з'явилися й інші комбінації імен різних зірок.

[ + – ] Один із нещодавніх знімків Бена Аффлека та Джей Ло

Однак пара раптово розірвала заручини і відмінила весілля. Джей Ло вийшла заміж за співака Марка Ентоні, а Аффлек одружився з акторкою Дженніфер Гарнер. Обидва шлюби закінчилися розлученнями.

Джей Ло до нещодавнього часу зустрічалася з бейсболістом Алексом Родрігесом, а Бен — з акторкою Анною де Армас. Однак, після розставання зі своїми партнерами, пара раптово відновила стосунки.