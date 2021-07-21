Безумно влюблены. Инсайдер рассказал о планах Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Бен и Дженнифер никак не комментируют свои отношения, которые возобновились через 17 лет, но оба выглядят более чем счастливыми.

За развитием возобновленного романа 51-летней певицы Дженнифер Лопес и 48-летнего оскароносного актера Бена Аффлека следит весь мир, а они уверены, что их отношения получили второй шанс, пишет People со ссылкой на источник, приближенный к паре.

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По словам инсайдера, Дженнифер и Бен "безумно влюблены" и серьезно относятся к своим чувствам.

Как известно, пара начала встречаться в июле 2002 года и обручилась в ноябре, прежде чем отложить свадьбу в сентябре 2003 года за несколько дней до дня бракосочетания. В конце концов они разорвали помолвку в январе 2004 года из-за чрезмерного внимания к их жизни. Тогда певица очень тяжело пережила расставание.

Однако сейчас, похоже, звезды не намерены упускать второй шанс. Как отметил аноним, артистка буквально купается в любви Бена, который говорит, что очень счастлив с ней и что она для него – лучшая.

"Они хотят сделать все возможное, чтобы это сработало", – добавил инсайдер.

Тем временем 13-летние близнецы Дженнифер, Эмма и Макс, потихоньку привыкают к Бену, и пока что все "идет гладко". Их мать присматривает особняк в Лос-Анджелесе, чтобы быть поближе к Аффлеку, и дети уже в предвкушении переезда. Пока что они больше времени проводят со своим отцом, бывшем мужем Джей Ло Марком Энтони, в Майами.

Как известно, знаменитости больше не скрывают своего романа, о котором СМИ впервые заговорили в мае, когда Бен и Дженнифер вместе отправились на горнолыжный курорт в Монтану. Это произошло вскоре после того, как певица разорвала помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом, а Бен расстался с актрисой Аной де Армас. И если последняя уже нашла себе завидного жениха, то бывший жених Лопес не теряет надежды вернуть ее. Он даже арендовал особняк поближе к ее дому.

Ни Бен, ни Дженнифер никак не комментируют свои отношения. Единственное, в чем недавно призналась певица, так это в том, что сейчас она счастлива, как никогда прежде.