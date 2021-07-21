Шалено закохані. Інсайдер розповів про плани Дженніфер Лопес і Бена Аффлека

Бен і Дженніфер ніяк не коментують свої стосунки, які поновилися через 17 років, але обидва мають більш ніж щасливий вигляд.

За розвитком відновленого роману 51-річної співачки Дженніфер Лопес і 48-річного оскароносного актора Бена Аффлека стежить увесь світ, а вони впевнені, що їхні стосунки отримали другий шанс, пише People із посиланням на джерело, наближене до пари.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами інсайдера, Дженніфер і Бен "шалено закохані" та серйозно ставляться до своїх почуттів.

Як відомо, пара почала зустрічатися в липні 2002 року і заручилися в листопаді, перш ніж відкласти весілля у вересні 2003 року за кілька днів до дня одруження. Врешті-решт вони розірвали заручини в січні 2004 року через надмірну увагу до їхнього життя. Тоді співачка дуже важко пережила розставання.

Однак зараз, схоже, зірки не мають наміру упускати другий шанс. Як зазначив анонім, артистка буквально купається в любові Бена, який говорить, що дуже щасливий із нею і що вона для нього — найкраща.

"Вони хочуть зробити все можливе, щоб це спрацювало", — додав інсайдер.

Тим часом 13-річні близнюки Дженніфер, Емма і Макс, потихеньку звикають до Бена, і поки що все "йде гладко". Їхня мати доглядає особняк в Лос-Анджелесі, щоб бути ближче до Аффлека, і діти вже в передчутті переїзду. Поки що вони більше часу проводять зі своїм батьком, колишнім чоловіком Джей Ло Марком Ентоні, у Маямі.

Як відомо, знаменитості більше не приховують свій роман, про який ЗМІ вперше заговорили в травні, коли Бен і Дженніфер разом вирушили на гірськолижний курорт в Монтану. Це відбулося незабаром після того, як співачка розірвала заручини з бейсболістом Алексом Родрігесом, а Бен розлучився з актрисою Аною де Армас. І якщо остання вже знайшла собі завидного нареченого, то колишній наречений Лопес не втрачає надії повернути її. Він навіть орендував особняк ближче до її дому.

Ні Бен, ні Дженніфер ніяк не коментують свої стосунки. Єдине, у чому нещодавно зізналася співачка, так це в тому, що зараз вона щаслива, як ніколи раніше.