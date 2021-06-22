Подобрался вплотную: бывший жених Дженнифер Лопес арендовал особняк в миле от ее дома

Роскошный дом с семью спальнями и 11 ваннами стоит $5 млн и расположен совсем недалеко от того места, где живет бывшая невеста Родригеса.

45-летний американский бейсболист Алекс Родригес, с которым в апреле этого года Дженнифер Лопес разорвала помолвку после четырех лет отношений, похоже, не оставляет попыток вернуть ее, сообщает Fox News.

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Несмотря на то, что Джей Ло вполне счастлива в объятиях Бена Аффлека, Родригес решил поселиться поближе к ней и арендовал особняк в Нью-Йорке, расположенный всего в миле (1,6 км) от дома певицы в Уотер Милл, где они провели лето со своими детьми

Дом Родригеса за $5 млн расположен в Бриджхэмптоне, и этим летом он станет его домом, пока спортсмен ищет недвижимость для покупки на Манхэттене и в Хэмптоне. Площадь здания – 855 квадратных метров. В нем семь спален и 11 ванных комнат, бассейн с подогревом, спа, водопад и прямой выход к водоему. Особняк расположен на участке площадью полтора гектара.

На своей странице в Instagram Родригес опубликовал видео, на котором играет в баскетбол на подъездной дорожке. За его спиной можно увидеть часть дома.

Родригес и Лопес начали встречаться в 2017 году и обручились в марте 2019 года. В апреле 2021 года они объявили о своем разрыве, и с тех пор 51-летняя Лопес воссоединилась с актером и бывшим женихом Беном Аффлеком, с которым она встречалась в 2002–2004 годах.

Недавно пару застукали целующейся на дне рождения сестры Дженнифер.

Что касается Родригеса, то он, по словам инсайдеров, он был шокирован поступком Лопес, поскольку не ожидал, что она так быстро найдет ему замену.