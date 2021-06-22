Підібрався впритул: колишній наречений Дженніфер Лопес орендував особняк за милю від її будинку

Розкішний будинок із сімома спальнями і 11 ванними коштує $ 5 млн і розташований зовсім недалеко від того місця, де живе колишня наречена Родрігеса.

45-річний американський бейсболіст Алекс Родрігес, з яким у квітні цього року Дженніфер Лопес розірвала заручини після чотирьох років стосунків, схоже, не залишає спроб повернути її, повідомляє Fox News.

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Незважаючи на те, що Джей Ло цілком щаслива в обіймах Бена Аффлека, Родрігес вирішив оселитися ближче до неї й орендував особняк у Нью-Йорку, розташований усього за милю (1,6 км) від будинку співачки у Вотер Мілл, де вони провели літо зі своїми дітьми

Будинок Родрігеса за $ 5 млн розташований в Бріджхемптоні, і цього літа він стане його будинком, поки спортсмен шукає нерухомість для покупки на Манхеттені і в Хемптоні. Площа будівлі — 855 квадратних метрів. У ньому сім спалень і 11 ванних кімнат, басейн з підігрівом, спа, водоспад і прямий вихід до водойми. Особняк розташований на ділянці площею півтора гектара.

На своїй сторінці в Instagram Родрігес опублікував відео, на якому грає в баскетбол на підʼїзній доріжці. За його спиною можна побачити частину будинку.

Родрігес і Лопес почали зустрічатися у 2017 році і побралися в березні 2019 року. У квітні 2021 року вони оголосили про свій розрив, і з тих пір 51-річна Лопес воззʼєдналася з актором і колишнім нареченим Беном Аффлеком, з яким вона зустрічалася у 2002-2004 роках.

Нещодавно пару застукали при поцілунку на дні народження сестри Дженніфер.

Що стосується Родрігеса, то він, за словами інсайдерів, був шокований вчинком Лопес, оскільки не очікував, що вона так швидко знайде йому заміну.