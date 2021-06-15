Возз'єднання Бена Аффлека і Дженніфер Лопес: пара поклала кінець домислам (фото)

Папарацці більше не залишили причин для сумнівів у тому, що між Беном і Дженніфер все серйозно.

Ті, хто сумнівався у возз'єднанні актора Бена Аффлека і співачки Дженіфер Лопес, тепер можуть видихнути: пару сфотографували за поцілунками під час обіду в ресторані Nobu в Малібу, пише Page Six. Знімки знову закоханих розлетілися по ЗМІ і телеграм-каналах.

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Бен і Дженніфер були в ресторані з дітьми співачки, 13-річними близнюками Еммою і Максом, куди приїхали на святкування 50-річчя сестри артистки Лінди, однак присутність родичів абсолютно не заважала їм насолоджуватися один одним.

На одній фотографії можна побачити, як Лопес притягує Аффлека до себе для поцілунку, а на інший видно, як вона торкається його обличчя і ніжно дивиться йому в очі. Крім того, вона щось шепотіла йому на вухо.

[ + – ] Бен Аффлек і Дженніфер Лопес на святкуванні 50-річчя сестри співачки Фото: spletni_tg

Під час вечері близнюки підійшли до Аффлек і Лопес, щоб показати їм щось на смартфоні.

Возз'єднання пари йде повним ходом, чому несказанно рада мати співачки, Гваделупе Родрігес. Вона завжди любила Бена і дуже переживала, коли у 2004 році Дженніфер розлучилася зі своїм нареченим. Зараз вона сподівається, що цього разу все йде якнайкраще.

Аффлек і Лопес, які були заручені ще у 2002 році, але так і не пішли під вінець, в квітні вперше спровокували чутки про возз'єднання. Їх роман почався всього через кілька тижнів після розриву Джей Ло з нареченим Алексом Родрігесом через чутки про те, що 45-річний ексбаскетболіст зраджує їй.

Відтоді пара намагається проводити разом якомога більше часу. Так, у травні вони вирушили в ультра-ексклюзивний клуб Єллоустоун в Монтані, де у Аффлека є шале, і зовсім недавно разом орендували будинок для відпочинку в Маямі.

Зараз Лопес планує переїхати в Лос-Анджелес, щоб бути ближче до Аффлека, і вже підшукує будинок для покупки і школу для своїх дітей.