Дженнифер Лопес покупает дом в Лос-Анджелесе, чтобы быть поближе к Бену Аффлеку

Судя по всему, пара, возобновившая отношения, всерьез намерена их продолжать

51-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес после разрыва многолетних отношений с Алексом Родригесом возобновила роман с давнишним возлюбленным, 48-летним Беном Аффлеком. И, похоже, она настроена серьезно – даже собралась покупать рядом дом. Об этом пишет People.

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Лопес уже обратилась в агентство недвижимости, чтобы выбрать для себя достойное жилище в Лос-Анджелесе, где живет Аффлек.

В последние годы певица большую часть времени проводила в Майами, где владеет домом на берегу океана стоимостью в 40 миллионов долларов. Там она жила с бывшим женихом, бейсболистом Алексом Родригесом и детьми.

Примечательно, но у Лопес, чье состояние составляет более 110 миллионов долларов, уже владеет домом в Лос-Анджелесе, стоимостью в 28 миллионов долларов. Однако находится он в районе Бель-Эйр, а Аффлек живет на другом конце города – в менее престижном Брентвуде.

Впрочем, Бена уже видели, выходящим из дома Лопес. Он выглядел вполне довольным и дымил сигаретой.

Инсайдеры сообщили, что пока съезжаться Бен и Джен не планируют, а в новом особняке будет жить сама певица и ее дети — 13-летние Эмма и Макс, от ее первого мужа Марка Энтони.

"Пока рано говорить об их совместной жизни. Дети Дженнифер тяжело переживают разрыв матери с Алексом, гораздо тяжелее, чем сама Джен. Она знает, что им нужно время, чтобы привыкнуть к этому", — сообщил прессе друг семьи.

Лопес планирует купить дом до начала учебного года, чтобы дети освоились на новом месте, прежде чем отправиться в новую школу.

Напомним, что о возобновлении романа Дженнифер Лопес и Бена Аффлека стало известно месяц назад. Пара начала встречаться после того, как рассталась 17 лет назад. В 2003 году они собирались пожениться, но за несколько дней до свадьбы отменили церемонию.

[ + – ] Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в Лос-Анджелесе

Бен Аффлек был женат с 2005 года на актрисе Дженнифер Гарнер. В браке родились двое детей. Пара рассталась в 2015 году. После актер встречался с актрисой Аной де Армас, с которой познакомился на съемках фильма "Глубокие воды".

[ + – ] Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в Лос-Анджелесе

Дженнифер Лопес после разрыва с Аффлеком вышла замуж за певца Марка Энтони, от которого родила двоих детей. Пара разошлась в 2014 году. Позже певица встречалась с танцором Каспером Смартом и рэпером Дрейком, пока не сошлась в 2017 с бейсболистом Алексом Родригесом. Пара собиралась пожениться, однако из-за пандемии коронавируса свадьбу отложили. У них начались проблемы в отношениях и вскоре они официально разошлись.