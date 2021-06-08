Дженніфер Лопес купує будинок у Лос-Анджелесі, щоб бути ближче до Бена Аффлека

Судячи з усього, пара, яка поновила стосунки, всерйоз має намір їх продовжувати

51-річна співачка й актриса Дженніфер Лопес після розриву багаторічних відносин з Алексом Родрігесом відновила роман з давнім коханим, 48-річним Беном Аффлеком. І, схоже, вона налаштована серйозно — навіть зібралася купувати поруч будинок. Про це пише People.

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Лопес уже звернулася в агентство нерухомості, щоб вибрати для себе гідне житло в Лос-Анджелесі, де живе Аффлек.

В останні роки співачка більшу частину часу проводила в Маямі, де володіє будинком на березі океану вартістю в 40 мільйонів доларів. Там вона жила з колишнім нареченим, бейсболістом Алексом Родрігесом і дітьми.

Цікаво, але Лопес, чиї статки становлять понад 110 мільйонів доларів, уже володіє будинком у Лос-Анджелесі, вартістю у 28 мільйонів доларів. Однак, розташований він й районі Бель-Ейр, а Аффлек живе на іншому кінці міста — у менш престижному Брентвуді.

Втім, Бена вже бачили, коли той виходив з дому Лопес. Він виглядав цілком задоволеним і димів сигаретою.

Інсайдери повідомили, що поки з'їжджатися Бен і Джен не планують, а в новому особняку буде жити сама співачка і її діти — 13-річні Емма і Макс, від її першого чоловіка Марка Ентоні.

"Поки рано говорити про їхнє спільне життя. Діти Дженніфер важко переживають розрив матері з Алексом, набагато важче, ніж сама Джен. Вона знає, що їм потрібен час, щоб звикнути до цього", — повідомив пресі друг сім'ї.

Лопес планує купити будинок до початку навчального року, щоб діти освоїлися на новому місці, перш ніж відправитися в нову школу.

Нагадаємо, що про відновлення роману Дженніфер Лопес і Бена Аффлека стало відомо місяць тому. Пара почала зустрічатися після того, як розлучилася 17 років тому. У 2003 році вони збиралися одружитися, але за кілька днів до весілля скасували церемонію.

[ + – ] Дженніфер Лопес і Бен Аффлек у Лос-Анджелесі

Бен Аффлек був одружений з 2005 року з актрисою Дженніфер Гарнер. У шлюбі народилися двоє дітей. Пара розлучилася у 2015 році. Після актор зустрічався з актрисою Анною де Армас, з якою познайомився на зйомках фільму "Глибокі води".

[ + – ] Дженніфер Лопес і Бен Аффлек у Лос-Анджелесі

Дженніфер Лопес після розриву з Аффлеком вийшла заміж за співака Марка Ентоні, від якого народила двох дітей. Пара розійшлася у 2014 році. Пізніше співачка зустрічалася з танцюристом Каспером Смартом і репером Дрейком, поки не зійшлася у 2017 з бейсболістом Алексом Родрігесом. Пара збиралася побратися, проте через пандемію коронавірусу весілля відклали. У них почалися проблеми в стосунках і незабаром вони офіційно розійшлися.