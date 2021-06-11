Мама одобряет: Бена Аффлека заметили в Лас-Вегасе с потенциальной тещей (фото)

По словам инсайдеров, мать певицы очень рада воссоединению Бена и Дженнифер.

Воссоединение "Беннифер", а именно так в свое время окрестили пару Бена Аффлека и Дженнифер Лопес, похоже, идет полным ходом. Совсем недавно СМИ облетели снимки, как актер и певица держаться за руки у входа в ресторан, как теперь повод посудачить дали совместные снимки Бена Аффлека и матери Джей Ло Гваделупе Родригес, пишет Page Six, опубликовав фотографии.

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По словам инсайдеров, потенциальная теща снимается в новом проекте оскароносного актера и режиссера. В объективы папарацци 48-летний Бен и 75-летняя Гваделупе попали, когда разговаривали о чем-то возле одного из игровых автоматов в заведении Wynn Las Vegas. В перерывах между съемками женщина также общалась с членами съемочной группы и сотрудниками службы безопасности, сообщает издание.

Как сообщает таблоид E! News, "Гваделупа любит Бена и счастлива, что он вернулся в жизнь Дженнифер". Также выяснилось, что и актер, и мать Лопес любят поиграть в казино и часто делали это в прошлом.

Тем временем возобновившийся роман знаменитостей, которые чуть не поженились в 2003 году, похоже, набирает обороты. Так, Дженнифер решила обосноваться в Лос-Анджелесе, где живет Бен, и уже подыскивает дом для покупки, а также школу для своих 13-летних близнецов Макса и Эммы, рожденных от музыканта Марка Энтони.

О вновь вспыхнувших чувствах актера и певицы заговорили вскоре после того, как Дженнифер разорвала помолвку с Алексом Родригесом, заподозрив того в неверности. Лопес вместе с Аффлеком улетела на горнолыжный курорт в Монтану, где у него есть свое шале. Экс-жених артистки, узнав об этом, был шокирован, а спустя несколько дней дал своей комментарий по этому поводу.