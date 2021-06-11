Мама схвалює: Бена Аффлека помітили в Лас-Вегасі з потенційною тещею (фото)

За словами інсайдерів, мати співачки дуже рада возз'єднанню Бена та Дженніфер.

Воззʼєднання "Бенніфер", а саме так свого часу охрестили пару Бена Аффлека та Дженніфер Лопес, схоже, йде повним ходом. Зовсім нещодавно ЗМІ облетіли знімки, як актор і співачка трималися за руки біля входу в ресторан, як тепер привід попліткувати дали спільні знімки Бена Аффлека та матері Джей Ло Гваделупе Родрігес, пише Page Six, опублікувавши фотографії.

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За словами інсайдерів, потенційна теща знімається в новому проекті оскароносного актора та режисера. В обʼєктиви папараці 48-річний Бен і 75-річна Гваделупе потрапили, коли розмовляли про щось біля одного з ігрових автоматів у закладі Wynn Las Vegas. У перервах між зйомками жінка також спілкувалася з членами знімальної групи і співробітниками служби безпеки, повідомляє видання.

Як повідомляє таблоїд E! News, "Гваделупе любить Бена і щаслива, що він повернувся в життя Дженніфер". Також зʼясувалося, що й актор, і мати Лопес люблять пограти в казино та часто робили це в минулому.

Тим часом відновлений роман зірок, які ледве не одружилися в 2003 році, схоже, набирає обертів. Так, Дженніфер вирішила влаштуватися в Лос-Анджелесі, де живе Бен, і вже підшукує будинок для покупки, а також школу для своїх 13-річних близнюків Макса й Емми, народжених від музиканта Марка Ентоні.

Про почуття актора і співачки, які знову спалахнули, заговорили незабаром після того, як Дженніфер розірвала заручини з Алексом Родрігесом, запідозривши того в невірності. Лопес разом з Аффлеком полетіла на гірськолижний курорт у Монтану, де в нього є своє шале. Екснаречений співачки, дізнавшись про це, був шокований, а через кілька днів дав свій коментар із цього приводу.