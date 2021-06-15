Воссоединение Бена Аффлека и Дженнифер Лопес: пара положила конец домыслам (фото)

Папарацци больше не оставили причин для сомнений в том, что между Беном и Дженнифер все серьезно.

Те, кто сомневался в воссоединении актера Бена Аффлека и певицы Дженифер Лопес, теперь могут выдохнуть: пару сфотографировали за поцелуями во время обеда в ресторане Nobu в Малибу, пишет Page Six. Снимки вновь влюбленных разлетелись по СМИ и телеграмм-каналам.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Бен и Дженнифер были в ресторане с детьми певицы, 13-летними близнецами Эммой и Максом, куда приехали на празднование 50-летия сестры артистки Линды, однако присутствие родственников совершенно не мешало им наслаждаться друг другом.

На одной фотографии можно увидеть, как Лопес притягивает Аффлека к себе для поцелуя, а на другой видно, как она прикасается к его лицу и нежно смотрит ему в глаза. Кроме того, она что-то шептала ему на ухо.

[ + – ] Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на праздновании 50-летия сестры певицы Фото: spletni_tg

Во время ужина близнецы подошли к Аффлеку и Лопес, чтобы показать им что-то на смартфоне.

Воссоединение пары идет полным ходом, чему несказанно рада мать певицы, Гваделупе Родригес. Она всегда любила Бена и очень переживала, когда в 2004 году Дженнифер рассталась со своим женихом. Сейчас она надеется, что в этот раз все ложится наилучшим образом.

Аффлек и Лопес, которые были помолвлены еще в 2002 году, но так и не пошли под венец, в апреле впервые спровоцировали слухи о воссоединении. Их роман начался всего через несколько недель после разрыва Джей Ло с женихом Алексом Родригесом из-за слухов о том, что 45-летний экс-баскетболист изменяет ей.

С тех пор пара старается проводить вместе как можно больше времени. Так, в мае они отправились в ультра-эксклюзивный клуб Йеллоустоун в Монтане, где у Аффлека есть шале, и совсем недавно вместе арендовали дом для отдыха в Майами.

Сейчас Лопес планирует переехать в Лос-Анджелес, чтобы быть ближе к Аффлеку, и уже подыскивает дом для покупки и школу для своих детей.