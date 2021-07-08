"Я дуже щаслива!": Дженніфер Лопес дала відверте інтерв'ю після возз'єднання з Аффлеком

Дженніфер Лопес пішла від прямих відповідей про роман, проте побічно дала зрозуміти, що возз'єднання з Беном Аффлеком зробило її щасливою.

51-річна співачка та актриса Дженніфер Лопес кілька місяців уникала одкровень зі ЗМІ після воззʼєднання з Беном Аффлеком у травні, і ось зараз вперше розповіла про те, які почуття переживає в цей період свого життя, повідомляє Today з посиланням на радіоінтервʼю знаменитості Зейну Лоу.

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Приводом для "поговорити" став вихід нового треку артистки, записаного разом з Rauw Alejandro, проте в процесі бесіди співачка зізналася, що зараз у неї все чудово. Вона не коментувала ні розрив заручин з Алексом Родрігесом, ні спалах почуттів до Бена Аффлек, проте навіть її загальних фраз вистачило для того, щоб зрозуміти, що відбувається в її житті.

"Я дуже щаслива. Я знаю, що люди завжди дивуються: "Як ти? Що відбувається? З тобою все гаразд?". Але я ніколи не відчувала себе краще, ніж зараз", — зазначила вона.

Лопес додала, що вона зараз дійсно там, де їй добре самій із собою:

"І я думаю, що як тільки ви прийдете до того ж, з вами відбудуться дивовижні речі, які, як ви думали, у вашому житті ніколи не повторяться. Це те, що відбувається зі мною зараз. Я обожнюю всю любов, яка зараз зустрічається на моєму шляху, і всі добрі побажання. І я просто хочу, щоб усі знали, що зараз найкращий час у моєму житті".

Зазначимо, що Дженніфер і Бен більше не приховують свої почуття. Папараці зняли їх під час поцілунку на святкуванні ювілею сестри Дженніфер, а пізніше пара разом з дітьми зʼявилася в парку розваг і трималася за руки, демонструючи всім, що чутки про воззʼєднання виявилися правдою.

Тим часом колишній наречений Лопес Алекс Родрігес підібрався до неї максимально близько, орендувавши особняк неподалік. У свою чергу експодружка Аффлека Ана де Армас закрутила роман з виконавчим нареченим Tinder Полом Букадакісом.