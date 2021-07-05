Більше не ховаються: Дженніфер Лопес і Бен Аффлек відкрито показали почуття на публіці

Пара з'явилася разом з дітьми в тематичному парку в Голлівуді, де вони чудово провели час.

51-річна співачка Дженніфер Лопес і 48-річний актор Бен Аффлек все частіше зʼявляються на публіці разом, при цьому більше не приховують того, що їхні почуття спалахнули з новою силою.

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Так, нещодавно пару помітили в парку розваг в Universal Studios в Голлівуді, куди вони вирушили зі своїми дітьми. Дженніфер взяла 13-річних близнюків Емму і Макса, а Бен — 9-річного сина Самуеля, який народився в шлюбі з Дженніфер Гарнер.

Папараці "піймали" їх, коли ті всі разом розважалися на атракціоні "Світ Юрського періоду". При цьому всі пʼятеро виглядали вельми задоволеними, а Бен і Джей Ло не переставали посміхатися.

[ + – ] Дженніфер Лопес і Бен Аффлек в тематичному парку в Голлівуді Фото: Скриншот

Для походу в тематичний парк артистка вибрала вкорочену білу майку і широкі бежеві штани, а актор був у джинсах, білій футболці і сірому светрі. Він тримав Дженніфер за руку.

[ + – ] Пара прийшла в парк разом зі своїми дітьми від попередніх шлюбів

Уже в суботу пара зʼявилася разом в аеропорту Лос-Анджелеса, мабуть, готуючись почати свою відпустку на вихідних 4 липня.

Потім мисливці за сенсаційними знімками відобразили закоханих під час прогулянки по Хемптонсу на Лонг-Айленді. Бен обіймав Дженніфер за талію. На ній була проста біла толстовка, яка приховує її струнке тіло і яку вона заправила у штани кольору хакі. Свій образ вона завершила білими кросівками.

Аффлек теж вибрав для прогулянки повсякденніший наряд. Він був одягнений в толстовку кремового кольору і трохи темніші штани кольору хакі.

[ + – ] Джей Ло і Бен під час прогулянки по Хемптонсу на Лонг-Айленді

Про воззʼєднання зірок, які ледь не одружилися у 2003 році, але розлучилися у 2004-му, заговорили на початку травня, коли їх вперше побачили разом під час відпочинку пари в Монтані на гірськолижному курорті. Пізніше вони не раз підігрівали чутки, але ніяк їх не коментували, а папараці продовжували наполегливо переслідувати Бена і Дженніфер, поки не піймали їх, коли вони цілувалися під час святкування 50-річчя сестри співачки.

Що стосується колишнього бойфренда артистки Алекса Родрігеса, то він спочатку заявив, що шокований тим, як швидко Джей Ло знайшла йому заміну, а потім орендував особняк недалеко від будинку Лопес.