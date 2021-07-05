Больше не скрываются: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек открыто показали чувства на публике

Пара появилась вместе с детьми в тематическом парке в Голливуде, где они отлично провели время.

51-летняя певица Дженнифер Лопес и 48-летний актер Бен Аффлек все чаще появляются на публике вместе, при этом больше не скрывают того, что их чувства вспыхнули с новой силой.

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Так, недавно пару заметили в парке развлечений в Universal Studios в Голливуде, куда они отправились со своими детьми. Дженнифер взяла 13-летних близнецов Эмму и Макса, а Бен – 9-летнего сына Самуэля, который родился в браке с Дженнифер Гарнер.

Папарацци "поймали" их, когда те все вместе развлекались на аттракционе "Мир Юрского периода". При этом все пятеро выглядели весьма довольными, а Бен и Джей Ло не переставали улыбаться.

[ + – ] Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в тематическом парке в Голливуде Фото: Скриншот

Для похода в тематический пар артистка выбрала укороченную белую майку и широкие бежевые брюки, а актер был в Аффлек в джинсах, белой футболке и сером свитере. Он держал Дженнифер за руку.

[ + – ] Пара пришла в парк вместе со своими детьми от предыдущих браков

Уже в субботу появилась вместе в аэропорту Лос-Анджелеса, по-видимому, готовясь начать свой отпуск на выходных 4 июля.

Затем охотники за сенсационными снимками запечатлели влюбленных во время прогулки по Хэмптонсу на Лонг-Айленде. Бен обнимал Дженнифер за талию. На ней была простая белая толстовка, скрывавшая ее стройное тело, которую она заправила в соответствующие белые брюки цвета хаки. Свой образ она завершила белыми кроссовками.

Аффлек тоже выбрал для прогулки тоже более повседневный наряд. Он был одет в толстовку кремового цвета и чуть более темные брюки цвета хаки.

[ + – ] Джей Ло и Бен во время прогулки по Хэмптонсу на Лонг-Айленде

О воссоединении звезд, которые едва не поженились в 2003 году, но расстались в 2004-м, заговорили в начале мая, когда их впервые увидели вместе во время отдыха пары в Монтане на горнолыжном курорте. Позже они не раз подогревали слухи, но никак их не комментировали, а папарацци продолжали упорно преследовать Бена и Дженнифер, пока не застали их целующимися во время празднования 50-летия сестры певицы.

Что касается бывшего бойфренда артистки Алекса Родригеса, то он сначала заявил, что шокирован тем, как быстро Джей Ло нашла ему замену, а затем арендовал особняк недалеко от дома Лопес.