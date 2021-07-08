"Я очень счастлива!": Дженнифер Лопес дала откровенное интервью после воссоединения с Аффлеком

Дженнифер Лопес ушла от прямых ответов о романе, однако косвенно дала понять, что воссоединение с Беном Аффлеком сделало ее счастливой.

51-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес несколько месяцев избегала откровений со СМИ после воссоединения с Беном Аффлеком в мае, и вот сейчас впервые рассказала о том, какие чувства испытывает в этот период своей жизни, сообщает Today со ссылкой на радиоинтервью знаменитости Зейну Лоу.

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Поводом для "поговорить" стал выход нового трека артистки, записанного вместе с Rauw Alejandro, однако в процессе беседы певица призналась, что сейчас у нее все прекрасно. Она не комментировала ни разрыв помолвки с Алексом Родригесом, ни снова вспыхнувшие чувства к Бену Аффлеку, однако даже ее общих фраз хватило для того, чтобы понять, что происходит в ее жизни.

"Я очень счастлива. Я знаю, что люди всегда удивляются: "Как ты? Что происходит? Ты в порядке?". Но я никогда не чувствовала себя лучше, чем сейчас", – отметила она.

Лопес добавила, что она сейчас действительно там, где ей хорошо самой с собой:

"И я думаю, что как только вы придете к тому же, с вами произойдут удивительные вещи, которые, как вы думали, в вашей жизни никогда не повторятся. Это то, что происходит со мной сейчас. Я обожаю всю любовь, которая сейчас встречается на моем пути, и все добрые пожелания. И я просто хочу, чтобы все знали, что сейчас самое лучшее время в моей жизни".

Отметим, что Дженнифер и Бен больше не скрывают свои чувства. Папарацци сняли их во время поцелуя на праздновании юбилея сестры Дженнифер, а позже пара вместе с детьми появилась в парке развлечений и держалась за руки, демонстрируя всем, что слухи о воссоединении оказались правдой.

Тем временем бывший жених Лопес Алекс Родригес подобрался к ней максимально близко, арендовав особняк неподалеку. В свою очередь экс-подружка Аффлека Ана де Армас закрутила роман с исполнительным женихом Tinder Полом Букадакисом.