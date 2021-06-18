Бывшая девушка Бена Аффлека Ана Де Армас нашла себе завидного жениха

Молодой человек уже представил актрису своей семье, и теперь СМИ гадают, кто же первым пойдет к алтарю: Бен и Дженнифер Лопес или Ана и Пол?

33-летняя кубино-испанская актриса Ана де Армас, которая около полугода назад рассталась с 48-летним оскароносным коллегой по цеху Беном Аффлеком, недолго страдала в одиночестве и еще меньше переживала по поводу возобновившегося романа экс-бойфренда с Дженнифер Лопес, сообщает In Touch.

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Новую любовь красотка нашла в Tinder, причем это – не один из миллионов искателей романтики в приложении, а целый исполнительный директор ресурса для знакомств, 37-летний Пол Букадакис.

Пола и Ану познакомили общие друзья. Стало известно, что они встречаются уже несколько месяцев, и мужчина уже представил избранницу своей семье.

[ + – ] Пол Букадакис (слева) Фото: Соцсети

"Он провел много времени с Аной, прежде чем она уехала из США, чтобы сняться в своем новом фильме", – сообщил инсайдер.

Пол Букадакис родился в Талсе, штат Оклахома. Он не только исполнительный директор Tinder , но и являлся соучредителем и руководителем приложения Wheel, которое и приобрел Tinder в 2017 году. Сейчас он работает над платформой Swipe Night. Состояние пола оценивается в $17 млн.

Свои силы Букадакис пробовал и в кино, снявшись в нескольких короткометражных картинах.

Что касается Аны, то ее карьера сейчас стремительно пошла в гору. Кроме съемок в успешных фильмах и сериалах, таких как "Секс, вечеринки и ложь", "Черная лагуна", "Анабель", "Дочь Бога", "Кто там?", "Бегущий по лезвию – 2049", "Достать ножи", "Три секунды", она также подписала выгодный контракт с компанией Estée Lauder.

Фото: A N A D E A R M A S/Instagram

С Беном Аффлеком актриса познакомилась на съемках ленты "Глубокие воды", и тот ухаживал за ней около года. Пара даже вместе была во время пандемии. Однако разные графики и стремительно развивающаяся карьера Аны сделали продолжение отношений невозможными, из-за чего актеры расстались. Аффлек тяжело переживал разрыв, пока не нашел утешение в объятиях Дженнифер Лопес. Пара долго скрывалась от СМИ, которые гадали, что же у них: дружба и любовь. Однако 13 июня их застали за страстным поцелуем в Малибу во время празднования 50-летия сестры Лопес.