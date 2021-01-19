Бен Аффлек снова остался без пары

Инициатором разрыва отношений выступила Ана де Армас.

48-летний голливудский актер Бен Аффлек расстался со своей 32-летней коллегой по цеху и партнером по фильму "Глубокие воды" Аной де Армас, сообщает Рeople.

Роман у пары начался в марте прошлого года на съемках упомянутой выше картины в Новом Орлеане.

По словам инсайдер, инициатором разрыва стала Ана.

"Их отношения были сложными. Ана не хочет жить в Лос-Анджелесе, а Бен, очевидно, вынужден, поскольку его дети живут в Лос-Анджелесе", – заявил он.

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Другой источник добавил, что Бен и Ана остались друзьями:

"Они находятся в разных этапах своей жизни, но между ними есть глубокие любовь и уважение. Бен по-прежнему хочет работать над собой. У него есть три работы, и он солидный отец дома. Они оба довольны тем, что имеют сейчас".

Впервые об отношениях между актерами заговорили весной прошлого гола, когда их увидели вместе во время поездки на Кубу, откуда Родом де Армас. Затем они отправились в Коста-Рику на романтический отдых, прежде чем вернуться в Лос-Анджелес.

Кроме того, пара вместе была на карантине.

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За несколько месяцев до разрыва Ана провела немало времени с детьми Аффлека от брага с Дженнифер Гарнер – 14-летней Вайолет, 11-летней Серафиной и восьмилетним Сэмюэлем. А в июне актриса присоединилась к Бену, его матери и детям для семейного отдыха в Джорджии. Она отлично ладила с детьми возлюбленного.

В конце лета Ана переехала из Венеции (пригород Лос-Анжелеса) к Бену. Это произошло после того, как Аффлек отпраздновал свой день рождения. Де Армас подарила ему кастомный мотоцикл BMW, который был построен с нуля для Аффлека компанией WYLD Garage Co. В июне пресса заметила пару на акциях протеста, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, убитого полицией в Миннеаполисе, Венеции (Калифорнияи).

Как известно, раньше среди девушек Бена Аффлека была певица Дженнифер Лопес. В одном из своих интервью актер признавался, что в тот период ей пришлось пережить немало ненависти и критики.