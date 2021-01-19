Бен Аффлек знову залишився без пари

Ініціатором розриву відносин виступила Ана де Армас.

48-річний голлівудський актор Бен Аффлек розлучився зі своєю 32-річною колегою по цеху і партнером по фільму "Глибокі води" Аною де Армас, повідомляє Рeople.

Роман у пари почався в березні минулого року на зйомках згаданої вище картини в Новому Орлеані.

За словами інсайдер, ініціатором розриву стала Ана.

"Їхні стосунки були складними. Ана не хоче жити в Лос-Анджелесі, а Бен, очевидно, змушений, оскільки його діти живуть в Лос-Анджелесі", — заявив він.

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Інше джерело додало, що Бен і Ана залишилися друзями:

"Вони знаходяться в різних етапах свого життя, але між ними є глибокі любов і повага. Бен як і раніше хоче працювати над собою. У нього є три роботи, і він солідний батько вдома. Вони обидва задоволені тим, що мають зараз".

Вперше про стосунки між акторами заговорили навесні минулого року, коли їх побачили разом під час поїздки на Кубу, звідки Родом де Армас. Потім вони вирушили в Коста-Ріку на романтичний відпочинок, перш ніж повернутися до Лос-Анджелесу.

Крім того, пара разом була під час карантину.

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За кілька місяців до розриву Ана провела чимало часу з дітьми Аффлека від шлюбу з Дженніфер Гарнер — 14-річною Вайолет, 11-річною Серафіною і восьмирічним Семюелем. А в червні акторка приєдналася до Бена, його матері і дітей для сімейного відпочинку в Джорджії. Вона відмінно ладнала з дітьми коханого.

Наприкінці літа Ана переїхала з Венеції (передмістя Лос-Анжелеса) до Бена. Це сталося після того, як Аффлек відсвяткував свій день народження. Де Армас подарувала йому кастомний мотоцикл BMW, який був зібраний з нуля для Аффлека компанією WYLD Garage Co. У червні преса помітила пару на акціях протесту, викликаних смертю афроамериканця Джорджа Флойда, убитого поліцією в Міннеаполісі, Венеції (Каліфорніяі).

Як відомо, раніше серед дівчат Бена Аффлека була співачка Дженніфер Лопес. В одному зі своїх інтерв'ю актор зізнавався, що в той період їй довелося пережити чимало ненависті і критики.