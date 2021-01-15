"Люди были жестоки с ней". Аффлек рассказал, что пережила Дженнифер Лопес во время их романа
После разрыва знаменитости смогли сохранить дружеские отношения.
48-летний голливудский актер, режиссер и сценарист Бен Аффлек вспомнил о своем романе с певицей Дженнифер Лопес и признался, что в тот период ей пришлось столкнуться с большим количеством негатива в свою сторону. Об этом он рассказал в подкасте Hollywood Reporter Awards Chatter.
"Знаете, всегда есть история месяца, и мои отношения с Дженнифер стали главной историей в таблоидах в то время, когда этот бизнес рос экспоненциально. Люди были чертовски жестоки с ней — были сексистами, расистами. Ужасные, злые вещи писали о ней в такой манере, что сейчас тебя бы сразу уволили. Теперь же ее превозносят и уважают за проделанную работу, за ее достижения — как, черт возьми, и должно быть!", – признался актер.
Пара познакомилась 20 лет назад на съемках фильма "Джильи". Фильм в прокате провалился, собрав шесть премий "Золотая малина" и нанеся удар по самооценке Лопес, однако Бен и Дженнифер стали появляться вместе на публике и оказались самыми обсуждаемыми в голливудской тусовке. За ними прочно укрепилось прозвище "Беннифер", созданное из комбинации их имен, которое вошло в словари.
Аффлек даже снялся в клипе на песню Джей Ло Jenny from the Block.
Влюбленные назначили дату свадьбы на 14 сентября 2003 года, однако за день до торжественной церемонии они внезапно расстались. Позже Аффлек скажет, что отношения с поп-дивой так его вымотали, что он не мог найти в себе силы сниматься в кино.
Сама Дженнифер признавалась, что разрыв переживала крайне болезненно и два года приходила в себя, пока не нашла отношение в объятьях певца Марка Энтони, которому впоследствии родила сына и дочь.
Сейчас Лопес счастлива со своим 45-летний бойфрендом Алексом Родригесом, за которого собирается замуж после пандемии коронавируса.
Что касается Аффлека, после нескольких неудачных романов и развода с Дженнифер Гарнер, начал встречаться с актрисой Аной де Армас, с которой вместе снялся в фильме "Голубые воды".
Бен и Дженнифер сумели сохранить дружеские отношения.
Напомним, папарацци "поймали" Дженнифер Лопес на отдыхе на побережье Атлантического океана и опубликовали в сети ее фото в купальнике.