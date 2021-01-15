"Люди были жестоки с ней". Аффлек рассказал, что пережила Дженнифер Лопес во время их романа

После разрыва знаменитости смогли сохранить дружеские отношения.

48-летний голливудский актер, режиссер и сценарист Бен Аффлек вспомнил о своем романе с певицей Дженнифер Лопес и признался, что в тот период ей пришлось столкнуться с большим количеством негатива в свою сторону. Об этом он рассказал в подкасте Hollywood Reporter Awards Chatter.

"Знаете, всегда есть история месяца, и мои отношения с Дженнифер стали главной историей в таблоидах в то время, когда этот бизнес рос экспоненциально. Люди были чертовски жестоки с ней — были сексистами, расистами. Ужасные, злые вещи писали о ней в такой манере, что сейчас тебя бы сразу уволили. Теперь же ее превозносят и уважают за проделанную работу, за ее достижения — как, черт возьми, и должно быть!", – признался актер.

Пара познакомилась 20 лет назад на съемках фильма "Джильи". Фильм в прокате провалился, собрав шесть премий "Золотая малина" и нанеся удар по самооценке Лопес, однако Бен и Дженнифер стали появляться вместе на публике и оказались самыми обсуждаемыми в голливудской тусовке. За ними прочно укрепилось прозвище "Беннифер", созданное из комбинации их имен, которое вошло в словари.

Аффлек даже снялся в клипе на песню Джей Ло Jenny from the Block.

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Влюбленные назначили дату свадьбы на 14 сентября 2003 года, однако за день до торжественной церемонии они внезапно расстались. Позже Аффлек скажет, что отношения с поп-дивой так его вымотали, что он не мог найти в себе силы сниматься в кино.

Сама Дженнифер признавалась, что разрыв переживала крайне болезненно и два года приходила в себя, пока не нашла отношение в объятьях певца Марка Энтони, которому впоследствии родила сына и дочь.

Сейчас Лопес счастлива со своим 45-летний бойфрендом Алексом Родригесом, за которого собирается замуж после пандемии коронавируса.

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Что касается Аффлека, после нескольких неудачных романов и развода с Дженнифер Гарнер, начал встречаться с актрисой Аной де Армас, с которой вместе снялся в фильме "Голубые воды".

Бен и Дженнифер сумели сохранить дружеские отношения.

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Напомним, папарацци "поймали" Дженнифер Лопес на отдыхе на побережье Атлантического океана и опубликовали в сети ее фото в купальнике.