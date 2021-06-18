Колишня дівчина Бена Аффлека Ана Де Армас знайшла собі завидного нареченого

Молодик вже представив акторці свою сім'ю, і тепер ЗМІ гадають, хто ж першим піде до вівтаря: Бен і Дженніфер Лопес чи Ана та Пол?

33-річна кубино-іспанська акторка Ана де Армас, яка майже півроку тому розлучилася зі 48-річним оскароносним колегою по цеху Беном Аффлеком, недовго страждала на самоті й ще менше переживала з приводу відновленого роману ексбойфренда з Дженніфер Лопес, повідомляє In Touch.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Нову любов красуня знайшла в Tinder, причому це — не один із мільйонів шукачів романтики в додатку, а цілий виконавчий директор ресурсу для знайомств, 37-річний Пол Букадакіс.

Пола й Ану познайомили спільні друзі. Стало відомо, що вони зустрічаються вже кілька місяців, і чоловік уже представив обраницю своїй сімʼї.

[ + – ] Пол Букадакіс (ліворуч) Фото: Соцсети

"Він провів багато часу з Аною, перш ніж вона поїхала зі США, щоб знятися у своєму новому фільмі", — повідомив інсайдер.

Пол Букадакіс народився в Талсі, штат Оклахома. Він не тільки виконавчий директор Tinder, а й був співзасновником і керівником програми Wheel, яку й придбав Tinder у 2017 році. Зараз він працює над платформою Swipe Night. Статки Пола оцінюються в $17 млн.

Свої сили Букадакіс пробував і в кіно, знявшись у кількох короткометражних картинах.

Що стосується Ани, то її карʼєра зараз стрімко пішла в гору. Крім зйомок в успішних фільмах і серіалах, таких як "Секс, вечірки і брехня", "Чорна лагуна", "Анабель", "Дочка Бога", "Хто там?", "Той, хто біжить по лезу — 2049", "Дістати ножі", "Три секунди", вона також підписала вигідний контракт із компанією Estée Lauder.

Фото: A N A D E A R M A S/Instagram

З Беном Аффлеком акторка познайомилася на зйомках стрічки "Глибокі води", і той залицявся до неї майже рік. Пара навіть разом була під час пандемії. Однак різні графіки і карʼєра Ани, що стрімко розвивається, зробили продовження стосунків неможливими, через що актори розлучилися. Аффлек важко переживав розрив, поки не знайшов розраду в обіймах Дженніфер Лопес. Пара довго ховалася від ЗМІ, які гадали, що ж у них: дружба і любов. Проте 13 червня їх застали за пристрасним поцілунком у Малібу під час святкування 50-річчя сестри Лопес.