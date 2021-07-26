Джей Ло и Бен Аффлек отметили день рождения певицы на яхте Рената Ахметова, – Daily Mail

Чтобы доставить возлюбленную на яхту стоимостью $130 млн, курсирующую по Средиземному морю, Бен Аффлек арендовал частный джет за $200 тысяч.

Дженнифер Лопес отметила свой 52-й день рождения еще в субботу, 24 июля, однако в Сети не перестают обсуждать артистку до сих пор. И причина – не только в том, что знаменитость официально подтвердила воссоединение с Беном Аффлеком, опубликовав фото поцелуя.

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Появились и другие подробности торжества. Так, западные СМИ сообщают о том, что свой день рождения знаменитость провела вместе с Аффлеком на огромной 85-метровой роскошной яхте Valerie стоимостью 110 млн евро ($130 млн) у побережья города Сен-Тропе на Французской Ривьере.

Согласно информации Daily Mail, Бен доставил Джей Ло в Сен-Тропе частным самолетом Bombardier Global 7500, что обошлось ему в $200 тысяч. Проведя 11 часов в воздухе, влюбленные прилетели на юг Франции как раз к обеду.

За парой сразу же начали охоту папарацци, которые запечатлели, как знаменитости целовались и обнимались на палубе.

Сама Дженнифер тоже не стала скромничать и поделилась видео, на котором демонстрирует идеальную фигуру в бикини. Кроме купальника, на ней длинный пляжный халат и шляпа.

Что касается яхты, то она может разместить 14 гостей в семи каютах, обслуживаемых экипажем из 27 человек. Спущенное на воду в 2011 году судно имеет несколько палуб, все обслуживаемые лифтом, обширную террасу с 6-метровым бассейном и джакузи, столовую с высоким столом, барбекю и бар.

Основная палуба и гостиная предназначены для размещения и сосредоточены вокруг пианино с уникальной конструкцией. В носовой части достаточно места для приземления вертолета. На верхних палубах находится холл, кинотеатр вместе с несколькими каютами. Одна спальня имеет панорамный вид вместе с частной террасой и джакузи. Другие каюты подходят для гостей, включая детей, в то время как апартаменты владельца соединены частной лестницей.

[ + – ] Яхта Фото: iyc.ru

Лодка прошла полный ремонт в 2019 году и теперь выставлена на продажу и для аренды через Dynamiq Brokerage.

Таблоид утверждает, что на данный момент яхта принадлежит украинскому миллиардеру Ринату Ахметову, который является 327-м самым богатым человеком в мире с собственным капиталом в $7,6 млрд долларов. Аналогичная информация появилась и в издании Europa Tribune. Согласно же данным ресурса "Яхтотека", зарегистрированным владельцем судна указана компания Delima Services Ltd (Виргинские Острова).

Напомним, Дженнифер Лопес перестала скрывать свой роман с Аффлеком, о котором заговорили еще в мае, когда пара вместе отправилась в Монтану на горнолыжный курорт.