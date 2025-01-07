Кінець Бенніфер: Бен Аффлек і Дженніфер Лопес офіційно розлучилися

Пара не стала ділити спільно нажите майно, забравши зі шлюбу те, що кожен заробив окремо.

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Бен Аффлек і Дженніфер Лопес офіційно розлучилися, повідомляє TMZ. Співачка подала на розлучення 20 серпня, й ось тепер у процесі, який тривав понад 20 тижнів, поставлено крапку, про що йдеться в судових документах.

У заяві на розлучення Джей Ло вказала дату їхнього розставання як 26 квітня і послалася на давні / улюблені знаменитостями "непримиренні розбіжності" як на причину.

Зі шлюбу кожен з уже колишнього подружжя йде з тим, що вони індивідуально придбали під час сімейного життя, і ніхто з них не платитиме подружні аліменти. Зокрема, за Аффлеком залишається частка в його продюсерській компанії Artists Equity, а за Дженніфер — її великі проєкти і всі доходи від зйомок і проєктів.

Також Лопес відмовилася від прізвища Аффлек.

Що стосується їхнього особняка за $61 мільйон, то подробиць із його продажем або розділом виручених у майбутньому коштів не розголошують.

Лопес і Аффлек, які ледь не одружилися 2004-го, але розлучилися за кілька днів до весілля, відновили свій роман 2021 року. Вони одружилися на інтимній церемонії в Лас-Вегасі в липні 2022 року, а вже 20 серпня відсвяткували своє весілля на церемонії в Джорджії перед друзями і сім'єю, влаштувавши триденне торжество.

Близько року пара шукала сімейне гніздечко, нарешті придбавши величезний особняк у Бель-Ейрі. Однак уже незабаром з'ясувалося, що Бену в цьому будинку некомфортно, і він дедалі частіше почав тікати ближче до колишньої дружини Дженніфер Гарнер, поки й зовсім не купив у Брентвуді будинок за $20,5 мільйона, оселившись неподалік від сім'ї. Причому угоду про купівлю будинку актор закрив якраз у день народження Лопес, пропустивши урочистість із цієї нагоди.

У квітні минулого року в ЗМІ з'явилися чутки, що пара роз'їхалася. Лопес дедалі частіше бачили саму, а якщо їх помічали разом із Беном, то подружжя було не в найкращому настрої і постійно сварилося.

Красива і вільна Дженніфер Лопес

Якраз по другу річницю шлюбу Дженніфер після кількох спроб врятувати сім'ю подала позов до Вищого суду округу Лос-Анджелес без адвоката, вимагаючи не виплачувати подружню підтримку жодній зі сторін, а також розділити гонорари адвокатів, і зазначила, що "точна природа" їхнього співтовариства, квазісумісних активів та окремого майна й зобов'язань "невідомі" і "будуть визначені".

Раніше Фокус писав, яким буде особисте життя Дженніфер Лопес у 2025 році.