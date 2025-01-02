Екстрасенс розповіла, яким буде особисте життя Дженніфер Лопес у 2025 році

Після чотирьох шлюбів і безлічі романів Дженніфер може зробити паузу в особистому житті й обмежитися рідкісними побаченнями без серйозних наслідків.

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2024 рік видався для американської актриси і співачки Дженніфер Лопес непростим: розлучення, скасування туру та інші неприємності. У 2025-му на зірку чекає більш спокійне життя, каже астрологиня й екстрасенс Інбаал Хонігман. Як пише Daily Mail, вона вважає, що в найближчі 12 місяців Джей Ло навряд чи знайде нове кохання, пише Daily Mail.

За її словами, у Дженніфер буде кілька побачень, які не зайдуть далі вечері в ресторані.

"Не буде ні весіль, ні заручин, і загалом буде набагато більше обережності щодо кохання", — каже вона.

Згідно з Таро, серце артистки ще не загоїлося після нещодавніх втрат, і це означає, що вона погодиться піти на побачення з кимось справді особливим, але не обіцятиме другої зустрічі.

"Вона буде помічена з більш дорослим, досвідченим актором, який домагався її прихильності протягом багатьох років", — підкреслила екстрасенс.

В останні кілька років Лопес була на сторінках таблоїдів через возз'єднання з Беном Аффлеком після 17 років розриву і подальшого пишного весілля. Щоправда, шлюб пари тривав недовго. Уже у квітні 2023 року Бен з'їхав з їхнього розкішного особняка за $60 мільйонів і оселився ближче до будинку колишньої дружини Дженніфер Гарнер. Потім якраз у день народження Дженніфер Лопес, 24 липня, він закрив угоду про купівлю будинку за $20,5 мільйона в Брентвуді.

Зі свого боку Лопес, перепробувавши всі способи врятувати шлюб, подала на розлучення 20 серпня, у день другої річниці їхнього шлюбу.

Зараз артистка більше часу намагається проводити зі своєю сім'єю: дітьми, матір'ю і сестрами.

Раніше Фокус писав, чому Дженніфер Гарнер розсердилася на Лопес, якій допомагала врятувати її союз з Беном Аффлеком.