Экстрасенс рассказала, какой будет личная жизнь Дженнифер Лопес в 2025

После четырех браков и множества романов Дженнифер может сделать паузу в личной жизни и ограничиться редкими свиданиями без серьезных последствий.

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2024 год выдался для американской актрисы и певицы Дженнифер Лопес выдался непростым: развод, отмена тура и другие неприятности. В 2025-м звезду ждет более спокойная жизнь, говорит астролог и экстрасенс Инбаал Хонигман. Как пишет Daily Mail, она считает, что в ближайшие 12 месяцев Джей Ло вряд ли найдет новую любовь, пишет Daily Mail.

По ее словам, у Дженнифер будет несколько свиданий, которые не зайдут дальше ужина в ресторане.

"Не будет ни свадеб, ни помолвок, и в целом будет гораздо больше осторожности в отношении любви", – говорит она.

Согласно Таро, сердце артистки еще не зажило после недавних потерь, и это значит, что она согласится пойти на свидание с кем-то действительно особенным, но не будет обещать второй встречи.

"Она будет замечена с более взрослым, состоявшимся актером, который добивался ее расположения в течение многих лет", – подчеркнула экстрасенс.

В последние несколько лет Лопес была на страницах таблоидов из-за воссоединения с Беном Аффлеком после 17 лет разрыва и последующей пышной свадьбы. Правда, брак пары продлился недолго. Уже в апреле 2023 года Бен съехал из их роскошного особняка за $60 миллионов и поселился поближе к дому бывшей жены Дженнифер Гарнер. Затем аккурат в день рождения Дженнифер Лопес, 24 июля, он закрыл сделку о покупке дома за $20,5 миллиона в Брентвуде.

В свою очередь Лопес, перепробовав все способы спасти брак, подала на развод 20 августа, в день второй годовщины их брака.

Сейчас артистка больше времени старается проводить со своей семьей: детьми, матерью и сестрами.

Ранее Фокус писал, почему Дженнифер Гарнер рассердилась на Лопес, которой помогала спасти ее союз с Беном Аффлеком.