Дочь Бена Аффлека прекратила общение с Дженнифер Лопес

Вайолет долгое время поддерживала теплые отношения со своей бывшей мачехой.

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19-летняя Вайолет, старшая дочь Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека, перестала общаться с бывшей женой своего отца, Дженнифер Лопес, после того, как почувствовала себя "пешкой", пишет Daily Mail.

По словам инсайдера, родители девушки были удивлены после того, как она присоединилась к Джей Ло в Хэмптоне, гуляла в ее платье, а также когда сестра Лорес, Линда, приехала к ней в Йельский университет.

Теперь источники говорят, что в месяцы, предшествовавшие разводу, который был завершен в январе, Вайолет начала сомневаться, были ли скрытые мотивы держать ее рядом.

"Вайолет чувствовала, что ее использовали как пешку, так сказать, во время развода ее отца с Джей Ло", — эксклюзивно рассказал таблоиду информатор.

Мать девушки, Дженнифер Гарнер, не запрещала дочери поступать так, как та считала нужным.

Вайолет Аффлек – старшая дочь Бена Аффлека Фото: Getty

"Джен поддерживала сближение своей дочери с певицей, потому что она всегда ставит своих детей на первое место. Но когда развод приближался, тот факт, что Вайолет тусуется с Джей Ло и носит ее одежду, был странным для семьи. То же самое было и с Линдой Лопес, которая навещала Вайолет в колледже. Но Джен даже это не замечала, потому что она хочет, чтобы Вайолет была счастлива, и уважает то, что, будучи взрослой, она может выбирать, с кем проводить свое время, даже если Джен не обязательно согласна", – поведал человек из окружения актрисы.

Он добавил, что Вайолет сознательно решила прекратить общение с Лопес и ее семьей, наблюдая за страданиями ее отца из-за громкого развода:

"Со временем Вайолет начала понимать, как расстроен ее отец из-за того, что их разрыв был в центре всего. Бен никогда не говорил ни слова о Джей Ло. Вайолет очень умна и в конечном итоге всегда будет папиной дочкой. Вот почему вы больше не видите ее на публичных выходах с Джей Ло".

Брак Бена Аффлека и Дженнифер Лопес продержался всего два года, и ровно во вторую годовщину певица подала на развод. До этого он уже несколько месяцев не жили вместе.

До официального расставания пары Аффлек был запечатлен проводящим много времени с бывшей женой Гарнер, которая пыталась помирить супругов и взяла на себя роль "консультанта по вопросам брака". Однако со временем она, как и ее дочь, почувствовала себя использованной.

Ранее Фокус писал, почему брак Дженнифер Лопес и Бена Аффлека стал "кошмаром".