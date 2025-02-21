Дочка Бена Аффлека припинила спілкування з Дженніфер Лопес

Вайолет довгий час підтримувала теплі стосунки зі своєю колишньою мачухою.

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19-річна Вайолет, старша дочка Дженніфер Гарнер і Бена Аффлека, перестала спілкуватися з колишньою дружиною свого батька, Дженніфер Лопес, після того, як відчула себе "пішаком", пише Daily Mail.

За словами інсайдера, батьки дівчини були здивовані після того, як вона приєдналася до Джей Ло в Гемптоні, гуляла в її сукні, а також коли сестра Лорес, Лінда, приїхала до неї в Єльський університет.

Тепер джерела кажуть, що в місяці, що передували розлученню, яке було завершено в січні, Вайолет почала сумніватися, чи були приховані мотиви тримати її поруч.

"Вайолет відчувала, що її використовували як пішака, так би мовити, під час розлучення її батька з Джей Ло", — ексклюзивно розповів таблоїду інформатор.

Мати дівчини, Дженніфер Гарнер, не забороняла доньці чинити так, як та вважала за потрібне.

Вайолет Аффлек — старша дочка Бена Аффлека Фото: Getty

"Джен підтримувала зближення своєї дочки зі співачкою, тому що вона завжди ставить своїх дітей на перше місце. Але коли розлучення наближалося, той факт, що Вайолет тусується з Джей Ло і носить її одяг, був дивним для сім'ї. Те ж саме було і з Ліндою Лопес, яка відвідувала Вайолет у коледжі. Але Джен навіть цього не помічала, тому що вона хоче, щоб Вайолет була щаслива, і поважає те, що, будучи дорослою, вона може вибирати, з ким проводити свій час, навіть якщо Джен не обов'язково згодна", — розповіла людина з оточення актриси.

Він додав, що Вайолет свідомо вирішила припинити спілкування з Лопес та її сім'єю, спостерігаючи за стражданнями її батька через гучне розлучення:

"Згодом Вайолет почала розуміти, як засмучений її батько через те, що їхній розрив був у центрі всього. Бен ніколи не говорив ні слова про Джей Ло. Вайолет дуже розумна і в кінцевому підсумку завжди буде татовою донькою. Ось чому ви більше не бачите її на публічних виходах із Джей Ло".

Шлюб Бена Аффлека і Дженніфер Лопес протримався лише два роки, і рівно в другу річницю співачка подала на розлучення. До цього вони вже кілька місяців не жили разом.

До офіційного розставання пари Аффлек був зазнімкований, проводячи багато часу з колишньою дружиною Гарнер, яка намагалася помирити подружжя і взяла на себе роль "консультанта з питань шлюбу". Однак з часом вона, як і її дочка, відчула себе використаною.

Раніше Фокус писав, чому шлюб Дженніфер Лопес і Бена Аффлека став "кошмаром".