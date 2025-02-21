Дочка Бена Аффлека припинила спілкування з Дженніфер Лопес
Вайолет довгий час підтримувала теплі стосунки зі своєю колишньою мачухою.
19-річна Вайолет, старша дочка Дженніфер Гарнер і Бена Аффлека, перестала спілкуватися з колишньою дружиною свого батька, Дженніфер Лопес, після того, як відчула себе "пішаком", пише Daily Mail.
За словами інсайдера, батьки дівчини були здивовані після того, як вона приєдналася до Джей Ло в Гемптоні, гуляла в її сукні, а також коли сестра Лорес, Лінда, приїхала до неї в Єльський університет.
Тепер джерела кажуть, що в місяці, що передували розлученню, яке було завершено в січні, Вайолет почала сумніватися, чи були приховані мотиви тримати її поруч.
"Вайолет відчувала, що її використовували як пішака, так би мовити, під час розлучення її батька з Джей Ло", — ексклюзивно розповів таблоїду інформатор.
Мати дівчини, Дженніфер Гарнер, не забороняла доньці чинити так, як та вважала за потрібне.
"Джен підтримувала зближення своєї дочки зі співачкою, тому що вона завжди ставить своїх дітей на перше місце. Але коли розлучення наближалося, той факт, що Вайолет тусується з Джей Ло і носить її одяг, був дивним для сім'ї. Те ж саме було і з Ліндою Лопес, яка відвідувала Вайолет у коледжі. Але Джен навіть цього не помічала, тому що вона хоче, щоб Вайолет була щаслива, і поважає те, що, будучи дорослою, вона може вибирати, з ким проводити свій час, навіть якщо Джен не обов'язково згодна", — розповіла людина з оточення актриси.
Він додав, що Вайолет свідомо вирішила припинити спілкування з Лопес та її сім'єю, спостерігаючи за стражданнями її батька через гучне розлучення:
"Згодом Вайолет почала розуміти, як засмучений її батько через те, що їхній розрив був у центрі всього. Бен ніколи не говорив ні слова про Джей Ло. Вайолет дуже розумна і в кінцевому підсумку завжди буде татовою донькою. Ось чому ви більше не бачите її на публічних виходах із Джей Ло".
Шлюб Бена Аффлека і Дженніфер Лопес протримався лише два роки, і рівно в другу річницю співачка подала на розлучення. До цього вони вже кілька місяців не жили разом.
До офіційного розставання пари Аффлек був зазнімкований, проводячи багато часу з колишньою дружиною Гарнер, яка намагалася помирити подружжя і взяла на себе роль "консультанта з питань шлюбу". Однак з часом вона, як і її дочка, відчула себе використаною.
Раніше Фокус писав, чому шлюб Дженніфер Лопес і Бена Аффлека став "кошмаром".