Брак Дженнифер Лопес и Бена Аффлека стал "кошмаром", — СМИ

Сейчас пара делит совместное имущество после разрыва. Продюсерская компания остается Бену, а кольцо за более 5 млн долларов Джей Ло будет носить дальше.

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Дженнифер Лопес урегулировала свой развод с Беном Аффлеком, а их отношения сильно ухудшились с годами. Об этом пишет People.

"Сказка, которую ей обещали, в конце концов оказалась кошмаром", — рассказал источник издания.

Хотя Джей Ло сейчас в "действительно хорошем месте", она "просто хочет закрыть дверь в этой безумной главе", добавил инсайдер.

По словам источников, пара точно не планирует снова быть вместе, по крайней мере сейчас.

После того, как Джен подала на развод в августе 2024 года, инсайдер сказал, что она верит, что "наконец-то получила свой шанс попасть в сказку".

"Она просто не задумывалась над тем, кем был настоящий мужчина [в] сказке", — рассказал источник, добавив, что "большая любовь, в которую верит Дженнифер", "не в ДНК [Бена]".

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty Images

55-летняя Лопес и 52-летний Аффлек официально договорились о разводе в первые дни 2025 года, но процесс не будет завершен до 20 февраля.

Оба выйдут из брака с тем, что они соответственно приобрели во время своего союза.

Бен сохранит свою долю в продюсерской компании Artists Equity, созданной им и Мэттом Дэймоном. Актер вместе со своим давним другом основал компанию через четыре месяца после того, как они с Джей Ло поженились.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty Images

А поместье в Беверли-Хиллз стоимостью 60 миллионов долларов, которое бывшая пара приобрела вместе, остается на продажу. Каким образом они договорились поделить имущество, не сообщается.

В частности, Лопес может оставить кольцо стоимостью более 5 миллионов долларов, которое Аффлек подарил ей в апреле 2022 года во время предложения.

Также Фокус писал о встрече Бена Аффлека и Джей Ло в канун Рождества.