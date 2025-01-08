Шлюб Дженніфер Лопес та Бена Аффлека став "кошмаром", — ЗМІ

Наразі пара ділить спільне майно після розриву. Продюсерська компанія залишається Бену, а каблучку за понад 5 млн доларів Джей Ло носитиме далі.

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Дженніфер Лопес урегулювала своє розлучення з Беном Аффлеком, а їхні стосунки сильно погіршилися з роками. Про це пише People.

"Казка, яку їй обіцяли, врешті-решт виявилася кошмаром", — розповіло джерело видання.

Хоча Джей Ло наразі у "справді хорошому місці", вона "просто хоче зачинити двері в цій божевільній главі", додав інсайдер.

За словами джерел, пара точно не планує знову бути разом, принаймні зараз.

Після того, як Джен подала на розлучення в серпні 2024 року, інсайдер сказав, що вона вірить, що "нарешті отримала свій шанс потрапити в казку".

"Вона просто не замислювалася над тим, ким був справжній чоловік [у] казці", — розповіло джерело, додавши, що "велике кохання, у яке вірить Дженніфер", "не в ДНК [Бена]".

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Getty Images

55-річна Лопес і 52-річний Аффлек офіційно домовилися про розлучення в перші дні 2025 року, але процес не буде завершено до 20 лютого.

Обидва вийдуть із шлюбу з тим, що вони відповідно придбали під час свого союзу.

Бен збереже свою частку в продюсерській компанії Artists Equity, створеної ним і Меттом Деймоном. Актор разом із своїм давнім другом заснував компанію через чотири місяці після того, як вони з Джей Ло одружилися.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Getty Images

А маєток у Беверлі-Гіллз вартістю 60 мільйонів доларів, який колишня пара придбала разом, залишається на продаж. Яким чином вони домовилися поділити майно, не повідомляється.

Зокрема, Лопес може залишити обручку вартістю понад 5 мільйонів доларів, яку Аффлек подарував їй у квітні 2022 року під час пропозиції.

Також Фокус писав про зустріч Бена Аффлека та Джей Ло напередодні Різдва.