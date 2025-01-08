Дженніфер Лопес залишила собі каблучку за понад 5 млн доларів від Бена Аффлека (фото)

На початку 2025 року пара врегулювала своє розлучення. Під час заручин у 2022 році Аффлек подарував співачці розкішну прикрасу із зеленим діамантом.

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Американська співачка Дженніфер Лопес не прощається зі своєю заручальною каблучкою після розлучення з Беном Аффлеком. Про це пише Page Six.

Згідно із судовими документами, Джей Ло зберігає каблучку з натуральним зеленим діамантом завважки 8,5 карата, яку вона отримала від колишнього чоловіка Бена Аффлека.

Колишнє подружжя врегулювало розлучення на початку 2025 року, майже через п'ять місяців після того, як співачка подала заяву про розірвання дворічного шлюбу.

Розкішний зелений діамант Джей Ло, який коштує приблизно 5 мільйонів доларів, оточений парою білих діамантів у формі трапеції.

Каблучка Дженніфер Лопес Фото: Instagram tombachik

Майк Фрід, генеральний директор The Diamond Pro, говорив: "Зелений діамант такого розміру є неймовірно рідкісним і перевершив би вартість їхньої попередньої обручки".

Він додав: "Я б оцінив каблучку в понад 5 мільйонів доларів, і вона могла би коштувати понад 10 мільйонів".

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Оскароносний актор вибрав унікальний колір, оскільки він є улюбленим для Джей Ло, і навіть вигравірував на каблучці іронічну фразу: "Нікуди не збираюся", саме так він підписував їхні електронні листи, коли вони відновили свій роман.

Аффлек та Лопес одружилися в липні 2022 року, але оголосили про розлучення влітку 2024. Спільних дітей у них немає, проте актор став тричі батьком у шлюбі з Дженніфер Гарнер. Вона народила йому доньок Серафіну, Вайолет та сина Самюеля. Тим часом Джей Ло виховує сина Макса та доньку Емму від співака Марка Ентоні.

Нагадаємо, Бен Аффлек та Дженніфер Лопес врегулювали своє розлучення.

Також Фокус писав про зустріч Бена Аффлека та Джей Ло напередодні Різдва.