Дженніфер Лопес та Бен Аффлек обмінялися різдвяними подарунками (фото)

У серпні 2024 офіційно стало відомо про розрив голлівудської пари. Вони мовчать про своє рішення розійтися, проте інколи проводять час разом.

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Дженніфер Лопес та Бен Аффлек обмінялися різдвяними подарунками напередодні свят. Про це пише Daily Mail.

Американська співачка одягла затишний великий кардиган і широкі сині джинси, щоб пообідати зі своїм майже колишнім чоловіком Беном Аффлеком у Soho House.

Джей Ло та Бен обмінялися різдвяними подарунками під час трапези, попри те, що артистка подала на розлучення з актором 20 серпня 2024.

"Вони мають усі наміри продовжувати бути в житті одне одного, попри відсутність романтичних стосунків", — сказав раніше інсайдер.

"Бен і Дженніфер усе ще пов’язані, і вони спілкуються, коли це стосується їхніх дітей", — додав він.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Оскароносний Бен Аффлек та співачка одружилися в липні 2022 року, але оголосили про розлучення влітку 2024. Спільних дітей у них немає, проте актор став тричі батьком у шлюбі з Дженніфер Гарнер. Вона народила йому доньок Серафіну, Вайолет та сина Самюеля. Тим часом Лопес виховує сина Макса та доньку Емму від співака Марка Ентоні.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Getty Images

Аффлек хоче рухатися вперед, залишивши минуле в минулому.

"Усе це розлучення теж затягується, що його трохи напружило", — говорив інсайдер.

Нагадаємо, яким чином Бен Аффлек намагається забути Джей Ло.

Також Фокус писав про ставлення Бена Аффлека до стосунків після розлучення.