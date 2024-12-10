Після розриву з Джей Ло: чи хоче Бен Аффлек нових стосунків

Зіркова пара зустрічалася на початку 2000-х, проте розійшлася прямо перед весіллям. У 2022 Бен та Джен таки одружилися, але цей шлюб тривав лише два роки.

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Американський актор Бен Аффлек наразі "не зацікавлений" у побаченнях після розлучення з Дженніфер Лопес. Про це пише Page Six.

Аффлек "зосереджений на численних проєктах, над якими він працює", і "все ще пристосовується до самотнього життя" на тлі свого розриву з Джей Ло.

"Наразі Бен не зацікавлений вступати в інші стосунки", — ділиться інсайдер.

Джерело додало, що розлучення Аффлека з Лопес ще не було завершено, але навіть якби й було, то "побачення просто не те, про що він думає".

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Getty

Дженніфер Лопес подала на розлучення з оскароносним актором у другу річницю їхньої весільної церемонії в Джорджії 19 серпня. Після місяців чуток та мовчання про своє розлучення Джей Ло остаточно підтвердила свій новий сімейний статус.

"Бен витрачає цей час, щоб зосередитися на собі, своїх дітей і своїй кар'єрі", — додав інсайдер.

Останнім часом актор більше часу проводить з колишньою дружиною Дженніфер Гарнер та трьома їхніми дітьми — Вайолет, Серафіною та Самюелем. Після розлучення Бен та Джен зберігають хороші стосунки заради спільних спадкоємців.

Нагадаємо, Бена Аффлека та Дженніфер Гарнер помітили в авто.

Також Фокус писав про пошуки будинку Дженніфер Лопес.