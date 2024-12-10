После разрыва с Джей Ло: хочет ли Бен Аффлек новых отношений

Звездная пара встречалась в начале 2000-х, однако разошлась прямо перед свадьбой. В 2022 Бен и Джен таки поженились, но этот брак продлился всего два года.

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Американский актер Бен Аффлек пока "не заинтересован" в свиданиях после развода с Дженнифер Лопес. Об этом пишет Page Six.

Аффлек "сосредоточен на многочисленных проектах, над которыми он работает", и "все еще приспосабливается к одинокой жизни" на фоне своего разрыва с Джей Ло.

"Сейчас Бен не заинтересован вступать в другие отношения", — делится инсайдер.

Источник добавил, что развод Аффлека с Лопес еще не был завершен, но даже если бы и был, то "свидание просто не то, о чем он думает".

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Getty

Дженнифер Лопес подала на развод с оскароносным актером во вторую годовщину их свадебной церемонии в Джорджии 19 августа. После месяцев слухов и молчания о своем разводе Джей Ло окончательно подтвердила свой новый семейный статус.

"Бен тратит это время, чтобы сосредоточиться на себе, своих детях и своей карьере", — добавил инсайдер.

В последнее время актер больше времени проводит с бывшей женой Дженнифер Гарнер и тремя их детьми — Вайолет, Серафиной и Самюэлем. После развода Бен и Джен сохраняют хорошие отношения ради общих наследников.

Напомним, Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер заметили в авто.

Также Фокус писал о поисках дома Дженнифер Лопес.