Одинокую Дженнифер Лопес заметили за поисками дома

Джей Ло мечтает найти дом поменьше, чем их с Беном Аффлеком особняк в Бель-Эйре, но не менее роскошный. Недавно она осмотрела три объекта в Беверли-Хиллз и Брентвуде.

55-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес занята поисками нового жилья после того, как подала на развод и вместе с Беном Аффлеком выставила на продажу роскошный семейный особняк в Бель-Эйр за $68 млн. Знаменитость вместе с риелтором заметили за осмотром нескольких домов в районах Беверли-Хиллз и Брентвуд в Лос-Анджелесе, пишет Daily Mail. Кстати, в Брентвуде находится новый дом и Бена Аффлека, который он купил за $20 млн.

Смотреть три невероятно роскошных дома, хоть и поменьше, чем ее последний особняк, Лопес надела синюю фланелевую рубашку в клетку, широкие рваные джинсы и грубые коричневые замшевые ботинки на платформе. Образ одна дополнила солнцезащитными очками и коричневой кожаной сумкой Hermes Birkin.

Поскольку погода стала прохладнее, Лопес надела удобный коричневый кардиган с черными узорами.

Все три объекта недвижимости, которые посмотрела артистка, имеют просторные задние дворы, большие бассейны и много комнат. Так, у первого особняка была огромная петляющая подъездная дорожка и секретный черный вход и выход. На территории расположен большой бассейн с террасой, две крытые зоны отдыха и сад с пешеходной дорожкой.

На черепичной крыше дома установлены солнечные батареи, а вся территория обустроена так, чтобы создать максимум комфорта.

Второй дом, в Беверли-Хиллз, может похвастаться затененным бассейном, спа-салоном и теннисным кортом на заднем дворе. На территории также есть гостевой дом приличных размеров.

Третий особняк оказался меньше двух других, но не менее комфортным. Он имеет более современный вид, много деревьев на заднем дворе и бассейн, окруженный кирпичной террасой. Недвижимость расположена между двумя большими домами, за ним находится кольцевая развязка.

Пока Лопес ищет новый дом, Аффлек еще с сентября обживается в своем новом жилье, неподалеку от особняка бывшей жены Дженнифер Гарнер

Тем временем общий особняк, который пара пытается продать, находится на рынке недвижимости уже почти 150 дней. Недвижимость, известная как Crestview Manor, включает в себя главный дом с 12 спальнями и 24 ванными комнатами, гостевой пентхаус, а также двухкомнатную караульную, дом смотрителя и гараж на 12 автомобилей.

Удобства включают бар, домашний тренажерный зал, спортивный зал, боксерский ринг, баскетбольную площадку и площадку для пиклбола, а также парковку на 80 автомобилей.

Аффлек и Лопес, которые в настоящее время работают над посредничеством в своем разводе с адвокатом Лорой Вассер, получили и приняли предложение в размере $64 млн от пары из Нью-Джерси, но в последний момент сделка застопорилась.

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Гарнер не хочет общаться с Дженнифер Лопес после развода певицы.