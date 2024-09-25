Продажа роскошного особняка Дженнифер Лопес и Бена Аффлека оказалась под угрозой

Дом понравился паре из Нью-Джерси, которая "влюбилась" в него с первого взгляда. Однако сделке помешала очень уважительная причина.

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Американские знаменитости Бен Аффлек и Дженнифер Лопес, которые находятся в процессе развода, потерпели неудачу с продажей семейного особняка в Бель-Эйр за $68 миллионов. Сделка купли-продажи сорвалась в последний момент и зависла в воздухе, пишет TMZ.

Дом была готова купить пара из Нью-Джерси, предложившая за него $64 миллиона. Однако после смерти члена семьи супруги вышли из эскроу. Когда недвижимость выпадает из эскроу, это означает, что что-то пошло не так с продажей или каким-то другим аспектом сделки. Как только это произойдет, недвижимость перестанет быть предметом контракта и будет повторно выставлена ​​на продажу.

Несмотря на отказ от условного депонирования, инсайдер заявил, что потенциальные покупатели, которые "влюбились в дом", "все еще заинтересованы в сделке".

Дом Бена Аффлека и Дженнифер Лопес, который они пытаются продать

Бен и Дженнифер купили дом в мае 2023 года за $60,8 миллионов после года поисков и вложили еще несколько миллионов в его ремонт. В случае продажи им придется заплатить налог на особняк в размере 5,25 процента и "огромную комиссию риелторам".

Предлагаемая продажа дома ознаменует собой важный раздел активов бывших супругов стоимостью $550 миллионов, которые не составляли брачного контракта. Активы Лопес составляют $400 миллионов, а состояние Аффлека $150 миллионов.

Недвижимость, известная как Crestview Manor, включает в себя главный дом с 12 спальнями и 24 ванными комнатами, а также гостевой пентхаус, двухкомнатную караульную, дом смотрителя и гараж на 12 автомобилей.

Среди удобств – бар, домашний тренажерный зал, спортивный зал, боксерский ринг, баскетбольная и пиклбольная площадки и парковка на 80 автомобилей.

Ранее друзья пары рассказывали, что покупка этого дома была идеей Бена, и Дженнифер согласилась, чтобы угодить ему. При этом ультрасовременная эстетика особняка не совсем соответствовала стилю певицы, которой нравится романтическая, испанская, европейская атмосфера.

Когда пара въехала в новый дом, он быстро перенравился и Аффлеку. Ему там было неудобно, а также много времени отнимали пробки на дорогах.

После того как супруги разошлись, Бен купил себе дом за $20,5 миллиона поближе к бывшей жене Дженнифер Гарнер и их троим детям. Сделку о покупке он заключил 24 июля, в день рождения Лопес, чем очень сильно обидел ее.

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек снова воссоединились.