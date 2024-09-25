Продаж розкішного маєтку Дженніфер Лопес і Бена Аффлека опинився під загрозою
Будинок сподобався парі з Нью-Джерсі, яка "закохалася" в нього з першого погляду. Однак угоді завадила дуже поважна причина.
Американські знаменитості Бен Аффлек і Дженніфер Лопес, які перебувають у процесі розлучення, зазнали невдачі з продажем сімейного маєтку в Бель-Ейр за $68 мільйонів. Угода купівлі-продажу зірвалася в останній момент і зависла в повітрі, пише TMZ.
Будинок була готова купити пара з Нью-Джерсі, яка запропонувала за нього $64 мільйони. Однак після смерті члена сім'ї подружжя вийшло з ескроу. Коли нерухомість випадає з ескроу, це означає, що щось пішло не так із продажем або якимось іншим аспектом угоди. Щойно це станеться, нерухомість перестане бути предметом контракту і буде повторно виставлена на продаж.
Попри відмову від умовного депонування, інсайдер заявив, що потенційні покупці, які "закохалися в будинок", "все ще зацікавлені в угоді".
Бен і Дженніфер купили будинок у травні 2023 року за $60,8 мільйона після року пошуків і вклали ще кілька мільйонів у його ремонт. У разі продажу їм доведеться заплатити податок на особняк у розмірі 5,25 відсотка і "величезну комісію рієлторам".
Запланований продаж будинку ознаменує собою важливий поділ активів колишнього подружжя вартістю $550 мільйонів, які не складали шлюбного контракту. Активи Лопес становлять $400 мільйонів, а статки Аффлека $150 мільйонів.
Нерухомість, відома як Crestview Manor, містить головний будинок із 12 спальнями і 24 ванними кімнатами, а також гостьовий пентхаус, двокімнатну вартову, будинок наглядача і гараж на 12 автомобілів.
Серед зручностей — бар, домашня тренажерна зала, спортивна зала, боксерський ринг, баскетбольний і піклбольний майданчики та парковка на 80 автомобілів.
Раніше друзі пари розповідали, що купівля цього будинку була ідеєю Бена, і Дженніфер погодилася, щоб догодити йому. При цьому ультрасучасна естетика особняка не зовсім відповідала стилю співачки, якій подобається романтична, іспанська, європейська атмосфера.
Коли пара в'їхала в новий будинок, він швидко перестав подобатися й Аффлеку. Йому там було незручно, а також багато часу забирали затори на дорогах.
Після того як подружжя розійшлося, Бен купив собі будинок за $20,5 мільйона ближче до колишньої дружини Дженніфер Гарнер і їхніх трьох дітей. Угоду про купівлю він уклав 24 липня, у день народження Лопес, чим дуже сильно образив її.
Раніше Фокус писав, що Дженніфер Лопес і Бен Аффлек знову возз'єдналися.